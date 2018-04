Stará řemesla a rozkvetlé zahrady. Naplánujte si dokonalý relax v Botanicusu

Může se hodit Pokud bude krásné počasí, přibalte si sebou i plavky, koupání najde hned vedle zahrad.

Ve vesnici platí místní měna 1 groš – 10 Kč, výměna u pokladny. Vstupné – dospělí 195 korun, děti do 15 let 60, důchodci 10 korun, rodinná vstupenka (2 dospělí a 2 děti) 430 korun. Web:www.botanicus.cz

E-mail: botanicus@botanicus.cz Otvírací hodiny:

Zahrady mají otevřeno od 1. května do 3.října každý den kromě pondělí. V květnu, červnu , září a říjnu od 10 do 16 hodin, v červenci a srpnu od 10 do 17 hodin. Poloha:

Obec Ostrá 35 km od Prahy, dálnice na Hradec Králové, odbočka Lysá nad Labem, směr Nymburk. Doprava:

Autem: po dálnici z Prahy směrem na Hradec Králové, odbočka na Lysou nad Labem, směr Nymburk. GPS: 50°10'48.032"N, 14°53'37.253"E Vlakem: železniční zastávka Ostrá na trase Praha – Lysá nad Labem – Nymburk. Tip redakce:

Nedaleko od Ostré se nachází skanzen středočeské vesnice v Přerově nad Labem, osm kilometrů od Lysé se nachází barokní skvost, Šporkův lovecký zámeček Bon Repos. v nedalekém Kersku bydlel Bohumil Hrabal, v místní hospodě si můžete dát kančí známé ze Slavnosti sněženek.