Stará poštovna ze Sněžky poprvé otevřela na nové adrese na Monínci

"Je to nejstarší poštovna v České republice vůbec, která byla ještě navíc postavena na nejvyšším místě v České republice. Takže těch 'nej' je docela dost na to, aby neskončila v kamnech," řekl Tomáš Trnka, v jehož hlavě se nápad přestěhovat roubenici ze Sněžky zrodil.

"Domluvili jsme se s kamarády, kdo co udělá, aby se ten nápad podařilo uskutečnit, a v od 11. do 15. června jsme budovu rozebírali na Sněžce, popisovali její jednotlivé části kódy, abychom ji tady zase mohli v červenci složit," vylíčil.

Přeprava nebyla vůbec jednoduchá, protože ze Sněžky se lze autem dostat jen na polskou stranu. "Jednotlivé části jsme poskládali na nákladní auta polských dopravců, kteří je svezli do Polska. Tam se to přeskládalo na auta českého dopravce, který to zase přesunul sem," popsal Trnka.

Na své nové adrese u kempu na Javorové skále u Monínce začala poštovna fungovat dnes od 10 hodin. I tady turistům nabídne stejné služby jako na nejvyšší české hoře, tedy občerstvení a poštovní služby. Interiér je navíc doplněn malou expozicí o historii této unikátní budovy. Otevřeno bude denně.

Budově požehnal páter Norbert František Vehovský, správce římskokatolické farnosti Jistebnice. "Poštovně už mnohokrát v historii hrozil zánik. Věřím, že další etapa jejího života bude méně problematická a že i díky požehnání bude dělat návštěvníkům dlouho radost," uvedl Trnka.