Stará poštovna pojede ze Sněžky do Prčice

Historie poštovny Historie poštovny pravděpodobně sahá až do poloviny 19. století, přetože první písemné zmínky o objektu jsou až z 2. 7. 1875 kdy v něm byla umístěna c.k. rakouská telegrafní stanice. Česká poštovna opatřila první dopisy a pohlednice kulatým razítkem až téměř o čtvrt století později - 11. září 1899. V roce 1938 po obsazení Sudet německou armádou byla poštovna uzavřena a její provoz nepokračoval ani po válce. V roce 1948 se stala roubenka součástí původní České boudy a sloužila jako kiosek. Později začala budova chátrat a před úplným zničením ji zachránila až bývalá poštmistrová z Velké Úpy Jaroslava Skrbková, která poštovnu s manželem koupila, opravila a v roce 1995 obnovila její provoz. Poté, co byly všechny služby přemístěny do nové sousední budovy ze dřeva a skla, byla stará dřevěnice uzavřena a podle dohody se správci Krkonošského národního parku má nejpozději do konce letošního června zmizet z vrcholu Sněžky.