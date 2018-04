Stará pekárna hostí Eleison

Od roku 2000 hraje ve skupině, kterou před bezmála deseti lety založili ve Frenštátě pod Radhoštěm bratři Olda a René Ryparové, gruzínský bubeník Roman Lomtadze, s nímž kapela připravila nový repertoár.

Za nejúspěšnější rok muzikanti z Eleisonu zřejmě považují rok 1996, kdy kapela zvítězila v hudební soutěži Marlboro Rock-in 96 a získala druhé místo v soutěži New rock generation ´96. Tehdy také skupina poprvé vyrazila na zahraniční turné do Polska a do Francie, kam jezdí hrát každý rok.

Další moravské koncerty skupiny Eleison:

12.10. UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Mír, spolu se SLEEPTIME (FR)

13.10. KOPŘIVNICE - Nora, spolu se SLEEPTIME (FR)

26.10. JIHLAVA - Manana

09.11. FRÝDEK MÍSTEK - Stoun