Stan se sám postaví, konvice složí, spacák vyroste. Tak se dnes kempuje

Jako dítě jsem jezdila s rodiči o letních prázdninách pravidelně na tři týdny kempovat. Mívali jsme na zahrádce obrovský vak, rozpláclý po celé střeše naší oktávky. V něm byl napěchován těžký stan, spacáky a nafukovací matrace. Vařič s plynovou bombou mívala maminka pod nohama, takže se během cesty nemohla pohnout. Není divu, že jsem nakonec s vlastní rodinou stany vyměnila za komfort voňavých hotelových postelí.

Když jsem na počátku června zabloudila do pražských Letňan na Výstavu stanů a prohlížela všechny ty novinky pro pobyt v přírodě, uvědomila jsem si, jak jsem ve svých představách o kempinku zamrzla kdesi hluboko v dětství.

Autorka jako dítě na dovolené pod stanem

Jela jsem okouknout stany, protože mí synové občas potřebují přespat někde na louce, když jezdí se sportovním oddílem na závody. Představovala jsem si, že koupím nějaké áčko či iglú. Ale najednou jsem stála uprostřed obrovské haly, jejíž plocha byla pokrytá třemi stovkami postavených stanů. Od malých po velké, od vystřelovacích po nafukovací, s předsíňkami, spížemi, obýváky i jídelnami. A to vybavení uvnitř! Ložnice byly vystlané spacáky, pod nimi měkoučké matrace či karimatky. V kuchyňkách by se dalo hned vařit.

Všechno jsem si vyzkoušela a najednou jsem měla strašnou chuť kempovat. A být malá holka a sedět v některé z těch barevných rozkládacích židliček, které se dají složit do tašky. Či si nafouknout křeslo a houpat se s ním v bazénu, jak jsem to kdysi viděla ve své oblíbené francouzské komedii Velký šéf. Ten film s Belmondem z roku 1969 mi právě díky průsvitnými plavacím křesílkům navždy utkvěl v paměti.

Spacákový ráj

Nejvíc času jsem ovšem strávila ve spacákovém ráji. Mají tam třeba manželské pytle, které se dají rozdělit na dva, cestují-li partneři odděleně či dojde k nějaké dovolenkové roztržce.

Prohlížela jsem i pidi-kukličky pro úplná mimina. Jenže stejně jako se dají "natahovat" např. dětské kolečkové brusle, povolí se u spacáčku zip a do pytle pro batole se najednou vejde i prvňák. Prostě spacák "stárne" s ratolestí. Neodolala jsem a koupila tři karimatky. Měkoučké a vysoké, které se sbalí do malé ruličky. Je v nich totiž stlačený molitan, který se roztáhne a sám nafoukne, když po vytažení kolíčku do karimatky pronikne vzduch.

Harry Potter by koukal

Z těch třech stovek stanů se mi nejvíce líbil kolos s několika ložnicemi, obývákem a jídelnou. A nejvíce mě fascinovalo, že se jeho "stanové tyče" nafukují pumpičkou, takže najednou člověku stan sám vyroste před očima. Lehla jsem si v něm na spacáky a hloubala o tom, že tento stan už nemá moc daleko k zázračně objemným stanům z příběhů o kouzelníkovi Harry Potterovi.

Nakonec jsem klukům koupila vystřelovací stan. Vážil necelá dvě kila. Předala jsem jim ho na rodinné oslavě, u které byla i moje maminka. Vytáhla jsem dárek z placatého kruhovitého futrálu a stylem "svůj širák odhazuji v dál" jsem věc, podobající se větrnému draku, poslala ladným hodem na trávník. Během letu se elastické vzpěry, všité do stanoviny, samy roztáhly do požadované polohy, takže stan se při přistání sám postavil a zbývalo už jen přikolíčkovat šňůry, aby ve větru neodlétl.

Moje maminka na ten zázrak jen nevěřícně zírala, pak se jí zaleskla slza v oku a řekla, že by si ještě jednou ráda v životě zase zakempovala.