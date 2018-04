Stanou Češi opět na nejvyšším vrcholu světa?

Soňa Boštíková (Vomáčková) * expedice na osmitisícovky : 4 * vrcholy nad 8000 : 2 ( Makalu 98, Lhoce 99 ) * Narozená 22.9. 1971 v Boskovicích * rozvedená, bezdětná Sportuje odmalička - hlavně lyže, běžky, vandry a běh. V současné době ji nejvíce oslovují skialpy a chození po horách.

Studovala učitelství, matematiku a tělocvik na FTVS od roku 1990 se specializací sporty v přírodě. Ze skialpu, lezení a orientačního běhu ji chytlo nejvíce právě lezení. Od roku 1997 tam na poloviční úvazek také vyučuje hlavně lezení na umělé stěně, kurzy letní a zimní vysokohorské turistiky, horolezectví, zimní táboření. Každý rok se to opakuje se skupinou studentů v Julských Alpách, Dolomitech a Roháčích. Velké hory: Dachstein 1993, lezení ve Francii (Chamonix). Ještě na škole expedice na Pumori 1995, v květnu 1997 vystoupila na Mc. Kinley (nejvyšší hora Severní Ameriky, 6,194m) a v roce 1998 jako první žena bez umělého kyslíku na Makalu (8,463m). Z velkých akcí vzpomíná na Skialp (Rakousko 1992, Rumunsko 1994, Polsko 1995, Rakousko 1998 a Ukrajina 1998). V roce 1999 se zúčastnila expedice na Lhoce (8,516m) a stala se tak teprve druhou ženou na světě na vrcholu Lhoce a první vůbec bez použití umělého kyslíku. Na podzim roku 2000 opět vyrazila do Himaláje, tentokrát na Kangchenjungu (8,586m), bohužel velmi špatné počasí nepustilo nikoho na vrchol. Stejná situace se opakovala v létě 2001, kdy se marně pokoušeli o vrchol K2 (8,612m). Pak následovala dlouhá odmlka a doufá v další výpravu. Když není zrovna na expedici, najdete ji na FTVS mezi studenty, ale hlavně v Namche - prodejně, půjčovně, základně pro lezecké a skialpové kurzy a další sportovní akce. Bydlí v Praze a utíká z ní do hor.