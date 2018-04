Stánkaři na pláži: šidí každý druhý

Co stánkař, to zloděj? Poté, co ČOI zkontrolovala prodejce u Máchova jezera, to tak skoro vypadá. Polovina z kontrolovaných dostala pokuty, a to je hodně i podle otrlých inspektorů. "Chybějí ceny, můžeme tak snáz pumpnout turistu," říkají si jistě někteří stánkaři. Třeba německého, který s něčím takovým nepočítá a pokorně zaplatí. Nebo dívku, která při přebírání kelímku sody za 35 korun jen nasucho polkne. Je jí trapně se hádat a zaplatí. Kvalitu prodávaných a často ředěných limonád patrně poslední kontroly ani nesledovaly. Podle internetu nedávno cizím turistům v České republice vadilo právě nepoctivé prodávání nápojů. Možná nám stánkaři brzy zařídí další červený vykřičník v turistických bedekrech. Hned vedle taxikářů.



Adam Pluhař, MF DNES