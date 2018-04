Stalinistický skanzen s jadernou bombou

Udřené, prosté tváře žen, jejich šátky, špatné zuby, montérky. Stařičká technika, mobilizace lidí. Hesla i atmosféra, že jediné zrnko, které spadne do vody, ohrožuje vítězství socialismu a rozhoduje o světovém míru.

Z oparu času se vynořuje vzpomínka na nikdy nepoznané časy. Připomíná to filmy pro pamětníky, kresby ze starých, směšných časopisů, kde vpředu byl povinně soudruh Stalin s knírem.

Náhle to zapadá do sebe: Severní Korea v dobách, kdy už už sahala po atomové bombě, vypadá úplně stejně jako Sovětský svaz v oněch dávných dobách, kdy i on sahal po své první atomové bombě.

Tohle je země zamrzlá v době, kdy všechny rekvizity Stalinových časů - sochy, hesla a lidé, kteří se vám neodváží podívat do očí - jsou ještě plně funkční.

Orwell měl pravdu. Ale je to ještě horší

Někdy je to dokonce ještě horší. Severní Korea je nepřístupnější a uzavřenější, než byl tehdejší Stalinův SSSR. Když se tam loni dostali na čtyři dny dva reportéři MF DNES, stali se jedněmi z mála Čechů, kteří do této země od roku 1989 nahlédli.