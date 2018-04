Stále více Rakušanů je na dovolené ve vlasti

Konflikt o Kosovo, ale podle odborníků také proces s vůdcem kurdských separatistů Abdullahem Öcalanem, přesměrovaly letos plány dovolených řady Rakušanů. Výsledek? Stále více našich sousedů jezdí na dovolenou po své vlasti. První tři místa na žebříčku popularity rakouských návštěvníků sice už jaksi povinně zaujímají Řecko, Španělsko a Itálie, které navíc svoji pozici oproti minulým letům ještě více posílily. Na čtvrtou příčku nejoblíbenějších míst dovolené Rakušanů se letos ale překvapivě vyhouplo samo Rakousko. Hoteliéři jen za prvních pět měsíců zaznamenali nárůst rezervací o více než čtyřicet procent a očekávají tento rok rekordní vytížení. Podle všeho totiž ještě nikdy nechtělo tolik Rakušanů strávit dovolenou doma. Šéf kanceláře Österreich-Werbung ve Vídni, Michael Höferer, v tom vidí »zvýšenou potřebu kvality«. Nebývalý počet Rakušanů podle něho totiž odradil pravidelný letní chaos v letecké dopravě a s tím spojený stres. Například třetina ze zhruba 50 000 letních letů z vídeňského letiště Schwechat mělo zpoždění. »Místo opálených těl hledají teď Rakušané pestrost - od relaxace až po sportovní aktivity,« dodává Höferer. Nezanedbatelnou roli při rozhodnutí strávit dovolenou v Rakousku ale hrají i finance. Desetitisíce mladých rodin s dětmi si prostě zpravidla dražší pobyt v cizině nemohou nebo nechtějí dovolit. Další statisíce Rakušanů nicméně i letos míří například do Francie či Německa. Stranou nezůstávají ani Velká Británie, Irsko a Skandinávie. Zato sousední Maďarsko, Česká republika, Slovensko či Slovinsko nadále zůstávají spíš cílem krátkodobých pobytů. V oblibě pro delší dovolené naopak nesmírně rostou Portugalsko a státy severní Afriky. Náhradou za Turecko Rakušané překvapivě volí nejen Tunisko nebo Maroko, ale i Egypt, kde ještě donedávna hrozilo nebezpečí atentátů. Ze zaoceánských států »táhne« kromě tradičního cíle USA (Florida, pobřeží Pacifiku, New York) či Kanady nadále hlavně Dominikánská republika. T u ale podle odborníků dřív nebo později předežene Kuba. Na dovolenou do Asie Rakušané létají hlavně na jihovýchod (Thajsko, někdy i Laos a Vietnam) a na Maledivy. Stále oblíbenější jsou ale i dovolené na Blízkém Východě - v Izraeli, Jordánsku a Jemenu.