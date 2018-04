Stále více Čechů volí středomořské ostrovy

Ze zahraničních statistik vyplývá, že čeští občané vyjeli v roce 2006 do zahraničí celkem 36,3 milionkrát. Toto číslo ovšem zahrnuje veškeré výjezdy nehledě na účel cesty. "Co se týče delších cest, tedy většinou dovolených (za tu se bere pobyt více jak 4denní), pak 90 % těchto delších cest Češi směřovali do Evropy, z toho do zemí EU zhruba 2/3," vypočítává Tomio Okamura, mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur – AČCKA.

Nejpopulárnější čistě dovolenkovou destinací bylo pro české turisty v roce 2006 Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Zájem o mimoevroské destinace, jako Egypt, Turecko a Tunisko, stále stoupá. Egypt je ve statistikách uváděn jako 11. země co do počtu českých turistů, kteří sem vloni vyjeli na dovolenou.

Podle informací cestovních kanceláří je stále větší zájem o destinace klidné, kde lidé nemusí na plážích "ležet hlava na hlavě", ale kde je současně pestrá nabídka sportovního vyžití. Tomu odpovídá často takzvaná ostrovní nabídka.

Ať už jde o řecké, italské nebo třeba španělské ostrovy, jejich společným jmenovatelem je Středozemní moře. Sem každoročně směřují stovky tisíc českých turistů, aby zde strávili vytouženou dovolenou. "Nejvíce českých turistů směřuje do Chorvatska, dražší dovolenou na exotických ostrovech vyhledávají především lidé s vyššími příjmy, kteří upřednostňují klidné prostředí," tvrdí Hana Fojtáchová z České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Ostrovy však lákají suchozemské Čechy stále více. Podle odhadu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur vyjelo vloni na středomořské ostrovy (především řecké, španělské, na Maltu a ostrovy u Tuniska) přibližně 350 tisíc českých občanů.

Podobně jako ty středomořské přitahují středoevropskou duši i další ostrovy, z nichž nejskloňovanější bývají tradičně ty Kanárské či Kapverské v Atlantiku, ale i ostrovy v Tichomoří.