Stále více Američanů doma mluví španělsky

Nová realita

Pro některé donedávna ještě poměrně homogenní komunity ve státech Indiana a Oregon to znamená novou realitu. Tamní správní orgány se musejí vypořádat s jazykovou bariérou, aby uspokojily potřeby nových přistěhovalců.

Oproti tomu podnikatelé z kalifornského města Santa Ana asi 48 kilometrů jihovýchodně od Los Angeles už dávno tvrdí, že znalost španělštiny je pro ně nezbytností. Také od mnoha obyvatel amerických velkoměst už zaměstnavatelé běžně vyžadují znalost více než jednoho jazyka.

Tři čtvrtiny obyvatel Santa Any jsou Hispánci. Až 70 procent lidí starších pěti let tam mluví španělsky. V roce 1990 to bylo 59 procent. "Je to dost zvláštní město; málo kde se tak rozdílné kulturní vlivy prolínají," uvádí na adresu Santa Any tamní obchodník Steve Morris. Tento podnikatel se v minulosti naučil trochu španělsky a později přijal prodavače hovořící dvěma jazyky, aby dále rozšířil svoji klientelu.

Až 12,4 milionu obyvatel Kalifornie uvedlo, že doma mluví jiným jazykem než anglicky. Až 65 procent z nich přitom hovoří španělsky.

Příliv Hispánců v 90. letech

Zatímco státy jako Kalifornie už dlouho disponují infrastrukturou zajišťující naturalizaci anglicky nemluvících imigrantů, státy jako Indiana začaly přitahovat vlny Hispánců až v posledním desetiletí, tvrdí demograf William Frey z Milken Institute v kalifornské Santa Monice.

Z demografického průzkumu vyplývá, že v Indianě se za posledních deset let počet Hispánců zdvojnásobil a dosáhl 185 tisíc.

Statistiky o počtu Hispánců z roku 2000 zveřejnilo tento týden 13 z 50 států USA. Všechny americké státy by měly tyto údaje zveřejnit začátkem června.