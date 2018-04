Stadthalle přivítá tisíce českých fanoušků

JAK SE TAM DOSTAT Do Vídně se z Česka - samozřejmě podle místa, odkud jedete - dostanete rychle. Z Prahy maximálně za čtyři hodiny, od Brna za dvě. Pokud pojedete autem či autobusem, což zřejmě učiní při mistrovství světa většina českých fanoušků, je cesta k hokejové Stadthalle jednoduchá. Když pojedete od přechodů Hatě či Mikulov, tak po příjezdu do Vídně přejedete první či druhý most přes Dunaj (zahnete vpravo směrem na centrum) a dostanete se na jeden z městských okruhů. V části, která se jmenuje Neubau Gürtel, je hala při příjezdu po pravé straně. Od Dunaje je to i při velké hustotě provozu asi dvacet minut. Velké parkoviště je pod halou, ale dá se předpokládat, že při zápasech bude rychle plné. V okolí je několik dalších parkovišť, najít však místo pro vůz někde v blízkém okolí může být problém. Na zpáteční cestě je ve městě dobré značení směr Praha a Brno. U Stadthalle je stanice metra trasy U6 a jmenuje se Burgg.-Stadthalle. Od metra to není pěšky k hale ani pět minut. Do centra Vídně se od haly dostanete metrem s jedním přestupem (na trasu U3) za čtvrt hodinky. K místu mistrovství jezdí i tramvaje číslo 6 nebo 18. A deset minut chůze je to k železničnímu nádraží Westbahnhof.