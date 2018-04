Stádlecký most: rarita ve střední Evropě

Původně se tady nacházel jen brod, později přívoz. Most je zde v provozu až od roku 1974.

V českých zemích bývalo podobných řetězových mostů několik, ve Strážnici, v Žatci, v Lokti nebo asi nejznámější řetězový most císaře Františka I., předchůdce dnešního mostu Legií v Praze.

Stádlecký most byl v roce 1959 vyhlášen národní technickou památkou. Jeho příběh je však mnohem delší a zajímavější.

Most původně nespojoval břehy Lužnice, ale Vltavy u obce Podolsko na silnici mezi Pískem a Táborem. Byl postaven v letech 1847-1848 českobudějovickým stavitelem Vojtěchem Lannou podle plánů ing. Schnircha a ing. Gassnera v empírovém slohu.

Základní nosnou konstrukcí mostu jsou čtyři řetězy uspořádané ve dvou dvojicích. Řetězy jsou uloženy na dvou kamenných pylonech - branách o půdorysu 4 x 9 metrů. Délka mostu od kotevních bloků je 157 metrů, šířka šest metrů. Železné části mostu váží přibližně 100 tun.

Most stával u Podolska 113 let až do roku 1960, kdy bylo v souvislosti s napouštěním Orlické přehrady rozhodnuto o jeho přemístění. Z navržených třinácti lokalit bylo nakonec vybrán Stádlec. Most byl rozebrán a opětovně složen z 2000 kamenných a 1100 ocelových částí na novém místě.

Lákavé výlety

Lesnaté údolí Lužnice však nenabízí k výletům jen Stádlecký most.

Pokud se od mostu vydáte po proudu Lužnice směrem k Bechyni, můžete navštívit zříceniny gotického hradu v Dobronicích, případně spatřit ještě jednu mostní lahůdku, Duhový most v Bechyni. Ten se klene ve výšce 40 metrů nad údolím Lužnice a je z něho nádherný výhled do údolí Lužnice a na město Bechyni s krásným renesančním zámkem.

Ale ani když vyrazíte od Stádleckého mostu proti proudu Lužnice směrem do Tábora, nebudete litovat. Cesta vás zavede ke zřícenině rožmberského hradu Příběnice. Hrad posloužil panské jednotě jako vězení pro krále Václava IV., ale významnou roli sehrál i během husitských válek.

Dalším zastavením na cestě do Tábora může být barokní poutní místo Klokoty malebně položené na kopci nad řekou Lužnicí.