St. Anton: jak se dělá mistrovství světa

Podmínky v St. Antonu přitahují špičkové sportovce.

»Skvělých lyžařských areálů je po světě dost. Vyniknout se dá právě díky pořádání mistrovství světa,« připomíná místní rodák Karl Schranz, vítěz Světového poháru 1969 i 1970 a člen organizačního výboru šampionátu. »V kandidatuře jsme porazili Flachau, rodiště Hermanna Maiera. Dalo to ale přesvědčování, od šéfa zdejšího lyžařského klubu až po bývalého rakouského kancléře.« St. Anton, ležící na rozhraní Tyrolska a V orarlberska, tvoří jednu oblast s dalšími lyžařskými pojmy Lech, Zürs, Stuben a St. Christoph, které dohromady dávají 260 kilometrů značených a 180 kilometrů alpinistických sjezdových tratí, obklopených 85 lanovkami a vleky. Všechny soutěže šampionátu však proběhnou pouze v St. Antonu. »V ostatních střediscích se bude bydlet a trénovat. Nabídli jsme spolupořadatelství Lechu, ale byl proti,« lituje Schranz odporu místa, kam jezdí lyžovat královské rodiny ze Španělska, Nizozemska i Norska. Mužské a ženské tratě jsou v St. Antonu odděleny,ale poprvé v historii šampionátů skončí všechny disciplíny na jednom stadionu pro deset tisíc lidí. A právě stavbě stadionu a přilehlé haly s tiskovým střediskem, jež se po šampionátu promění v lázeňský a restaurační m ultikomplex, m uselo ustoupit staré nádraží. Z centra St. Antonu zmizelo a vyrostlo o nějakých tři sta metrů jižněji. Nové nádraží začne naplno fungovat letos v říjnu. Zastaví se tu 28 mezinárodních železničních spojů, pouhých 100 kilometrů od Innsbrucku, 200 z Curychu a 250 kilometrů z Mnichova. Přibyly koleje,o čtyři sta metrů se prodloužil dosavadní tunel. Modernizace přišla na 1,6 miliardy šilinků, v přepočtu 4,16 miliardy korun. »Díky novému nádraží se vyloučí doprava z centra a prodloužení tunelu přinese snížení hluku,« pochvaluje si ředitel místní turistické kanceláře Heinrich W agner. »Největší výhodou je,že k cílovému stadionu se diváci dostanou pohodlně pěšky. Žádné dopravní zácpy.« Dalších tři sta milionů šilinků investuje město do infrastruktury. V St. Antonu s 2300 stálými obyvateli bude až 8000 postelí pro cestovní ruch. Na nových slalomových tratích se po skončení šampionátu plánuje celosezonní noční lyžování. Problémy s ochránci přírody tady neznají. Ekologové bez váhání schválili všechny projekty. Líbí se jim také,že kvůli přírodě se tu smějí používat vrtulníky pouze pro záchranné účely, nikoli na vysokohorské lyžování. Návštěvník, kterého šampionát v roce 2001 nezajímá, nepřijde zkrátka. Závodit se bude pouze na části svahů pod horu Kapall a zhruba dvě třetiny terénů v St. Antonu zůstanou mistrovstvím nedotčeny. Proto lze bez ohledu na Maiera a spol. i dál vychutnávat boulovatý »padák« Schindlerkar,pláně pod Galzigem i nejdelší sjezd z téměř třítisícové V allugy až dolů do St. Antonu, ležícího v nadmořské výšce 1300 metrů. T rasa měří 10,2 kilometru. A koho snad nebaví lyže, m ůže zamířit na protější kopec Rendl, kde si zajezdí ve snowboardovém parku. Nebo do vyhlášeného baru Underground,kde mají mezinárodní kuchyni, lahodná vína, plzeň i skvělého živého pianistu.