Hanbaté obrázky v jeskyni, Buddhův zub. To nej z památek Šrí Lanky

Není to tak dávno, co tato země bývala uváděna pouze v katalozích exotických zájezdů cestovních kanceláří, ale nyní sem...

Fotit zvířata je jednou z nejtěžších disciplín. Zvíře nepočká, nenastaví se do kompozice, nevítá fotografa s úsměvem....

Užij si slona, kup si slona. Výlet do sloního ráje na Srí Lance

Je to tropická socialistická republika, ale neleží v Karibiku. Nachází se tam sloní ráj, ovšem není to Afrika. Léta to...