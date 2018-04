Srí Lanka: Ráj, kde chybí jen andělé

Čajová plantáž



JE LIBO ČAJ?

Kdo by neznal cejlonský čaj. Kdo? Třeba Cejloňané. Britové ho tam dovezli až v 19. století jako zoufalou náhradu po kávovníku, jehož plantáže zničila jakási plíseň. Posloužila dobře. Dnes jsou kopečky ve střední části ostrova porostlé nekonečnými keři. Vypadají jako kudrnaté hlavy ostříhané hodně nakrátko. Pěstovat a trhat čaj je umění. V některých čajových továrnách to rádi předvedou. A člověk si tam ještě může koupit čaj, jemuž věří, že je opravdu dobrý.



Sloni JAK SE KRMÍ SLON

Ani Däniken by nevyřešil, proč má Srí Lanka ve znaku lva, když je to země slonů. Jsou skoro všude a jsou jich tisíce. Někteří sloni žijí divoce v džungli, jiní spořádaně nosí dřevo, případně turisty. Od svých afrických bratranců se liší tím, že mají všeho míň: jsou menší, mají menší uši a málokdy mají kly. Ve městě Pinnewala je i sloní sirotčinec, kde si návštěvník může prohlédnout obrovské sloní stádo, koupání, krmení. Všechno velmi zblízka.



DÁT SI RÝŽI A PŘEŽÍT

Lidé na Srí Lance mají zřejmě plechová ústa. Typické místní jídlo, obyčejná rýže s kari (curry), totiž pálí napalmovým žárem. Přitom vypadá tak nevinně a lákavě: příloha - maso, ryba či zelenina - je vařena v kokosovém mléku a ochucena čili, pepřem, cibulí, skořicí, hřebíčkem. Výsledek pálí tak, že Balkán by zíral. Pozor, nehasit vodou! To je ještě horší. Lépe je udusit oheň na jazyku rýží, okurkou či jogurtem. Ale kdo žije na Srí Lance delší dobu, třeba patnáct let, určitě si zvykne.







Žluté pláže ŽLUTÉ PLÁŽE

Srí Lanka má krásné pláže, nad nimi se naklánějí palmy, voda je teplá a slunce žhavé. Krásné malé pláže leží například na jih od Kolomba. Ale taky na sever a na východ. Tedy skoro všude.







Největší kamenný lev



NEJVĚTŠÍ LEV LIDSTVA

Staří Sinhálci nežili kolem roku 500 na stromech. Postavili si třeba obrovskou pevnost na dvě stě metrů vysoké skále. Cosi na způsob středověkého hradu tyčícího se na australském Ayers Rocku. Z toho všeho zbyly jen ruiny a vzpomínka na největšího kamenného lva lidských dějin. I z toho však zůstaly jen úctyhodné tlapy.



Kdo vyleze až na vrchol skály, bude úplně propocen, ale zato bude mít úžasný rozhled. Kdo vyleze do třetiny, uvidí staré malby krásných polonahých ostrovanek s vosími pasy a ňadry, z nichž až zabolí, že ještě neumíme cestovat časem.





Chrám s Budhovým zubem ZEMĚ BUDDHOVA ZUBU

Ve vnitrozemském městě Kandy mají chrám, kde prý je pravý Buddhův zub. Před vstupem do svatyně sedí spousta věřících, okénko k posvátné místnosti střeží mnich i policista. Ten první přebírá dary, takže není jasné, zda ten druhý hlídá relikvii, či peníze. Srí Lanka je domovem mnoha náboženství. Nejvíce je buddhistů, jejichž stúpy jsou všude. Pak jsou tady hinduisté s malebnými chrámy, z nichž se na vás šklebí bozi a různá zvířena. A pak i mešity, které vypadají trošičku jako nádraží. JAK SE TAM DOSTAT

Srí Lanka vypadá dosti vzdáleně, ale nenechme se mýlit: od podzimu tam přímo z Prahy létají České aerolinie. A to dokonce dvakrát týdně. Letenku lze pořídit zhruba za 25 000 korun. Na Srí Lanku není třeba žádat dopředu o vízum.