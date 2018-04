Srí Lanka, dovolená v ráji na Zemi

Může se hodit Informace o zemi

Srí Lanka, oficiálním názvem Srílanská demokratická socialistická republika

Hlavní město: Kolombo

Počet obyvatel: 19 milionů (74 % Sinhálců, 18% Tamilů a 8 % jiných)

Úřední jazyky: sinhálština, tamilština a angličtina

Měna: srílanská rupie (LKR); 100 rupií = přibližně 1 americký dolar.

Hlavní průmysl: výroba kaučuku, čaje, zemědělství, textilní průmysl, výroba tabákových výrobků, zpracování ropy. Jak se tam dostat Doprava na Srí Lanku je možná pouze letadlem. Cena za zpáteční let včetně tax se pohybuje okolo 28 000 korun. Z leteckých společností jmenujme například SriLankan Airlines s odlety z Frankfurtu, Londýna a Paříže či ruský Aeroflot. Zájezdy do této země nabízejí např. cestovní kanceláře Inspira, Firotour, Eso Travel,... Doprava po ostrově

Ačkoliv lze ostrov procestovat vlakem i linkovými autobusy, pro menší skupinku je ideální pronajmout si automobil i s řidičem. Řidič se vám stokrát vyplatí – zná trasu (dopravní značení prakticky neexistuje), vyzná se v chaosu, který na silnicích panuje, pomůže vám i jako průvodce (očekává za to spropitné) a v neposlední řadě se nemusíte bát, že nabouráte a budete muset platit škodu.

Cena za osobní auto s klimatizací se pohybuje od 300 USD/týden (obsahuje i nákup pohonných hmot). Řidiči se většinou ubytují ve stejném hotýlku jako vy, ovšem za "režijní" cenu, kterou si hradí sami. Před uzavřením kontraktu se přesně dohodněte na trase, neboť její pozdější prodloužení by se řidiči nemuselo líbit. Ubytování

Pro nenáročné cestovatele představují ideální ubytování levné hotýlky a tzv. "guest housy." Cena za dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením by neměla přesáhnout 15 amerických dolarů, což většinou zahrnuje i snídani. U pobřeží najdete i větší hotelové resorty – ty jsou však většinou obsazené zahraničními cestovními kancelářemi a pro nezávislé cestovatele jsou příliš drahé. Doporučení: Při výběru ubytování si nechte nejprve ukázat pokoj a mj. zkontrolujte, zda má nepotrhanou moskytiéru a funkční ventilátor či klimatizaci. Kdy jet?

Tuto otázku není lehké zodpovědět, protože prakticky kdykoliv během roku panuje v některé části ostrova deštivé počasí. Asi nejlepší období pro návštěvu hor a jižního a západního pobřeží nastává od prosince do března. Toto je také doba, kdy na Srí Lance najdeme nejvíce turistů, kteří sem prchají před studenou evropskou zimou. Naopak od května do září je slunečno na méně navštěvovaném východním pobřeží. Mimo hlavní sezonu nejenom že se vyhneme davům turistů, ale také příjemně klesají ceny za ubytování a jiné služby. Stravování

Jet na Srí Lanku znamená také okusit vynikající místní pokrmy. Mezi tradiční pokrmy patří "rice and curry;" kdekoliv si toto jídlo objednáte, vždy budete překvapeni něčím novým. Základ tvoří vařená rýže, k níž dostanete naservírováno několik misek s masem (většinou kuře nebo ryba) a zeleninou, papadamem (placky z rýžové mouky) a strouhaným kokosem s chilli.

Vynikající jsou rovněž ryby, které se v pobřežních oblastech podávají čerstvě vylovené.

Další specialitou je "hoppers", jakási palačinka zhotovená z těsta zadělávaného zkvašenou palmovou šťávou. Při výběru jídla se ujistěte, že bude ostré tak akorát pro vás – srílanská kuchyně totiž vyniká množstvím koření. Místní zvyklosti

Jestliže na většině míst jsou Srílančané vůči západním cizincům shovívaví, neplatí to v buddhistických a hinduistických areálech. Tady se budete muset zout a obléci si dlouhé kalhoty, jinak si náboženské památky prostě neprohlédnete. Chůze naboso mezi lejny posvátných krav sice ne každému bude připadat z hygienického hlediska košer, ale jak se říká – jiný kraj, jiný mrav! Rizika

Cestovat do exotické země vždy představuje určité riziko. Pokud jde o nebezpečí tropických chorob, doporučujeme před cestou konzultaci s odborným lékařem v některém z center cestovní medicíny. Nejlepší prevencí na místě je pít pouze převařenou nebo balenou vodu a vyhnout se podezřelým pouličním prodejcům potravin. Vzhledem k formálnímu ukončení příměří a intenzivním bojům mezi srílanskou vládou a separatistickou organizací Tamilští tygři dochází k pravidelným teroristickým útokům i v oblastech hojně navštěvovaných turisty (Kolombo, Anuradhapura, Dambulla). Přestože nebyl zaznamenán cílený teroristický útok vůči zahraničním turistům, MZV ČR doporučuje vzhledem k současné nejisté bezpečnostní situaci důkladně zvážit návštěvu Srí Lanky, zejména individuální turistiku v celém vnitrozemí Srí Lanky. S ohledem na poslední útoky MZV nedoporučuje jakékoliv cesty autobusy a vlaky. MZV důrazně nedoporučuje cestovat do severovýchodních částí ostrova, které jsou pod kontrolou tamilských separatistů nebo v nich probíhají střety separatistů s armádou. Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland - včetně map a praktických rad. Více o autorovi na http://www.hocek.cz/.