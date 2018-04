Srdečný pozdrav z dovolené v NDR. Po 20 letech v bývalém Karl-Marx-Stadtu

co si za totality lidé psali Němci Čechům: Milá Vlasto, moc děkuji za tvůj pohled z lyžování v Náchodě. Moc nás potěšil. Chtěli bychom tě ještě jednou navštívit (když bylo v Čechách i naše dítě, tak to bohužel nešlo). Psala jsi, že je jedno, zda přijedeme ve dvou, třech nebo čtyřech. Proto bychom chtěli s sebou vzít naše známé s jejich synem (z Berlína). Syn však může být ze školy uvolněn jen 31. 3, 1. 4 a 2. 4. Proto bychom k tobě chtěli přijet od 30. 3. do 2. 4. Milá Vlasto, máme ještě jednu velkou prosbu. Mohla bys nám poslat pozvání? Bude velikonoční svátek a to můžeme přejít hranice jen s pozvánkou. Naši známí se jmenují ... (jména redakce vynechala). Ty věci, které sis od nás přála přivézt, se pokusíme nakoupit a dopravit. Jestli chceš, tak zase i ten tvarohový dort. Pokud bys ještě něco potřebovala, třeba něco, co by v Berlíně mohli obstarat naši známí, napiš. Jinak se nám daří dobře. Doufáme, že jsi zdravá, a těšíme se, až se opět uvidíme. Thomas a Angelika Pozn.: Pohlednice našla redaktorka v antikvariátu.