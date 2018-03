Může se hodit Jak se tam dostat

Vrnjačka Banja leží kousek od silniční magistrály Kraljevo – Kruševac. Díky své top pozici mezi srbskými centry cestovního ruchu, lázeňství, zábavy a volnočasových aktivit je zároveň skvěle propojena veřejnou dopravou. Ze zhruba dvě stě kilometrů vzdáleného Bělehradu sem denně zajíždí takřka dvě desítky autobusových spojů. Trasa některých linek ale vede oklikou. Kde složit hlavu

Téměř každý kiosek na promenádě zdobí cedule inzerující volné pokoje. Rozsah možností ubytování je skutečně obrovský a pokrývá všechny kategorie: od skromných zařízení pro penzisty až po vysoký komfort určený náročné klientele. Vždyť Vrnjačka Banja se nachází i v zorném poli místních celebrit, honorace či snobů. Ceny startují na zhruba sedmi eurech za osobu a noc. Během hlavní sezony, respektive po celý červen, červenec a srpen, ovšem též bude i vysoká obsazenost. Bydlení vedle hlavní promenády

Městečko jsem navštívil v druhé půli září. A jelikož jsem dorazil pozdě večer, tak jsem již odmítal vyvíjet jakoukoli námahu při shánění přístřeší. Tudíž jsem kývl na nabídku chlapíka, který mě odchytil ihned po vystoupení z autobusu. Což je v letoviscích na území bývalé Jugoslávie poměrně rozšířená praxe. Těžko říci, zda si trošku přisadil, každopádně jsem za 10 eur na noc získal tmavý pokojík uvnitř omšelé vily přímo vedle počátku hlavní promenády. A to se cení. Neboť jsem nocoval přímo uprostřed epicentra nočního života, nicméně výtečně izolován od hluku ulice. Je fakt, že dámy, jimž vadí tenká vrstva prachu a pár zapomenutých pavučin u stropu, by asi byly hodně rozrušené, nicméně mně poloha i úroveň zcela sedly. Útulný zašlý pokoj byl s vlastní koupelnou a TV, kromě základního nádobí jsem měl k dispozici také malý plynový vařič a o večerní společnost se postarali sousedé důchodového věku, s nimiž jsem klábosil na pavlači. Kam ještě na výlet

Zdejší infocentrum mě potěšilo plně profesionálním přístupem. Jeho pracovníci návštěvníkům pomohou se zajištěním ubytování, včetně prezentace všech sfér aktivního vyžití. Mě ochotně nasměrovali na dvě lokální agentury, které organizují výlety a exkurze. Obvyklé cíle půldenních výprav tvoří kláštery Ljubostinja, Stubal a pochopitelně Žiča. Cena za výlet do Žiče plus minus odpovídá autobusovému jízdnému. Další destinaci představuje blízké pohoří Goč. A v rámci celodenního zájezdu lze uskutečnit i prohlídku nádherného kláštera Studenica zapsaného do Seznamu světového dědictví UNESCO. Internet

www.vrnjackabanja.co.rs

http://zica.org.rs/