Turistika made in Srbsko. S lokální cestovkou do kláštera i do jeskyně

Může se hodit Skvělá cena a služby

Cena výletu do Resavské jeskyně zahrnovala dopravu a službu průvodce, obdržel jsem letáky s programem, kontakt na průvodce. Navečer je účastníkům vždy posílána sms (pouze na srbská čísla) s finálním upřesněním. Ráno během jízdy ještě průvodce doobjednával pro zájemce na přání obědy. Organizačně byl výlet zvládnut zcela profesionálně a hodnotím ho krásnou výbornou. V příjemném různorodém spektru účastníků samozřejmě převládali místní. Cena výletu činila přibližně 10€. Bělehradské cestovky, které cílí čistě na cizince, nabízejí shodný program s anglickým výkladem zhruba za čtyřnásobek Na skok od dálnice

Klášter Manasija i park miniatur jsou poměrně snadno přístupné z Despotovce, který je napojen na veřejnou dopravu. Obě místa lze teoreticky obejít i pěšky. Druhou variantu skýtá využití taxi, což může být výhodné především pro skupinku více osob. Veliki Buk i Resavská jeskyně ale leží zcela stranou tras autobusových linek. Avšak motorizovaným cestovatelům perfektně nahrává blízkost hlavního dálničního tahu do Makedonie a Řecka. To představuje skvělou výzvu k poznávací pauze, která se dá libovolně natáhnout. Ubytovací kapacity tu existují: například nedaleko o vodopádu Veliki Buk či porůznu podél silnic u Despotovce. Místo pro vícedenní pobyt

Celá oblast je hojně navštěvována. Poslední dobou se též hodně zlepšuje turistická infrastruktura. Atraktivních lákadel je zde opravdu mnoho. Přírodní fenomény pokračují bohatým výčtem mnoha dalších jeskyní. Poblíž Velikého Buku začínají dvě značené výstupové stezky do holokrasové pustiny nejvyšších partií Beljanice. Ovšem dle webových podkladů je značení v dost špatném stavu. Opevněné Manasiji konkuruje neméně výstavný klášter Ravanica. A sousední pohoří Kučaj se pyšní kuriózním travertinovým vodopádem s nadmíru výstižným názvem Prskalo. Internet

http://manasija.rs

http://resavskapecina.rs

www.parkmaketa.com

www.travellino.rs