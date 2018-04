GLOSA: V případu sražení cyklisty v Brně nese vinu vystupující řidič

Cyklista bez helmy

Případ můžeme rozdělit na dvě části. Ta první, cyklista neměl helmu, což mohlo být hlavní příčinou fatálního konce pádu. Poučení je naprosto jasné a opakujeme si ho na nejrůznějších fórech dnes a denně. Nevyjíždějte na kolech nikdy bez helmy. Ačkoli kolo ovládáte jako Peter Sagan, nikdy nevíte, co se stane, co někdo kolem neočekávaně udělá. Helma, ačkoli není od 18 let výše pro cyklisty povinná, by prostě měla být zákonem.

Byl viníkem cyklista, nebo řidič?

Hlavně se chci ale pozastavit nad druhým aspektem nehody, tedy tím, kdo nesl vinu na samotné srážce. Zda cyklista, nebo vystupující řidič. Z pohledu zkušeného, náruživého řidiče a zároveň podobně zkušeného a vášnivého cyklisty je to v podstatě jasné. Na vině byl podle dostupných informací vystupující řidič vozu a je s podivem, že experti v tom nejsou zajedno.

Nehoda v Brně Před necelými dvěma týdny zemřel v Brně šestapadesátiletý brněnský architekt Petr Hurník, který měl během jízdy na kole tragickou nehodu.

V momentě, kdy objížděl stojící auto, otevřel řidič vozidla dveře. Cyklista do nich narazil a skončil podle policejní mluvčí v bezvědomí na tramvajovém pásu.

Na následky zranění cyklista zemřel, neměl helmu.



Proč? Není prostě možné bez rozhlédnutí jen tak otevřít dveře auta, když stojím levou stranou do silnice. Zejména tam, kde je vyšší provoz a kde navíc jezdí tramvaje.

Kdo by byl vinen, kdyby řidičovy dveře urazil jiný automobil, tramvaj, autobus? Samozřejmě, že vystupující řidič, který se dobře nepodíval do zpětného zrcátka, co se děje za ním. Cyklista v tomto případě těžko může předvídat a jezdit tak, aby eliminoval riziko srážky. Musel by jet nejméně dva metry od všech aut, ale tím už by zasahoval do kolejí. Takovou jízdu si prakticky nelze představit. Stejně jako si nelze představit, že cyklista pojede tak, aby mohl zabrzdit v případě, že někdo před ním náhle otevře dveře automobilu.

Navíc otevřít nečekaně dveře do vozovky je prakticky stejné, jako do ní najednou bez rozhlédnutí a bez signalizace vyjet z parkovacího místa. V takových případech přitom mají experti jasno.

Incidentů s dveřmi je celá řada

Podobný incident s vystupujícím řidičem se už stal mnoha cyklistům, kteří často jezdí po městě. Sám jsem se jednou nebo dvakrát jen tak tak stačil vyhnout. Kamaráda právě otevřené dveře vozu odmrštily do vozovky. Jen zázrakem vyvázl pouze se zhmožděnou rukou, ramenem a zlomenými žebry.

Relativizovat příčinu podobné nehody je podle mého názoru chybou expertů. Pokud nebude vina řidiče uznána, bude to znamenat závažný precedens pro rozhodování v dalších podobných případech.

Spor může být jediný a zde už si netroufám vynášet jasný kategorický soud. Může být řidič viněn z přímého usmrcení cyklisty, pokud ten neměl na hlavě helmu?

Budeme rádi, když nám napíšete vaše názory.