Správce tábořiště zahání chmury

Po několika deštivých dnech vysvitlo slunce, ale tu pravou letní náladu do kempů zatím nevrátilo. V autokempu Panistávka nedaleko Žirovnice je také nezvyklý klid. Není divu. Prostranství, kde normálně stávají stany, je nyní prázdné. "Snad sedmdesát procent našich klientů, kteří zde byli pod stanem, už odjelo. Zůstávají už jen ti největší vytrvalci, ti skalní," říká správce tábořiště Vladimír Beránek. Kraťasy a tričko před několika dny vyměnil za holinky a teplé oblečení. Stejně dopadli návštěvníci jižního okraje Vysočiny, kde tábořiště leží. Pláštěnky, bundy, dlouhé kalhoty a svetry tentokrát nevezli na dovolenou zbytečně. "Děti se nastěhovaly do klubovny, kde máme televizi, a my zaměstnanci kempu nyní musíme oprášit své znalosti turistických zajímavostí okolí, abychom chmury z ošklivého počasí návštěvníkům alespoň trochu pomohli zahnat," přibližuje správce život v kempu, kde jsou ráno uprostřed léta tři stupně nad nulou, a před několika dny se objevila dokonce jinovatka. Alexandr Feldmann z Rumburka jezdí na Panistávku už několik let. Spolu s manželkou Ideltraud tady žije ve svém karavanu už třetí týden, ochlazení ho nezaskočilo. "V posledních dnech je to špatné, ale jinak jsme spokojeni. Je to výborný kemp, vracíme se sem rádi," říká důchodce z Rumburka a dodává, že v sobotu zde beztak končí. Skupinka mladých cyklistů ze severní Moravy postavila své stany na poloprázdném tábořišti pouze na jednu noc. "Jsme na cestách od úterý, zatím jsme si příliš pěkného počasí neužili," hodnotí nad ešusem s polévkou minulé dny Vašek Šablatura. "Na kolech v dešti a v zimě to tedy nic příjemného nebylo. Plánovali jsme, že pojedeme sedm až osm dnů, ale teď to vypadá, že to možná zkrátíme. Třeba nám ještě vrátí chuť festival v Jindřichově Hradci, kam máme namířeno," přidá se Manuela Kudlová. Správa autokempu strávila na přípravě sezony řadu týdnů, nyní jejich úsilí přichází tak trochu nazmar. "Udělalo se tady hodně práce a pro další sezony to chceme ještě vylepšovat. Takovéhle počasí nám ale moc nepřidá," lamentuje Vladimír Beránek. Na námitku, že má alespoň méně práce a starostí, zareaguje okamžitě. "Když je hezky a v kempu je plno, tak nás to tady stejně jako návštěvníky baví rozhodně víc. Té práce je ovšem pořád dost," říká. Panistávka zažila doby, kdy tady kempovalo současně na čtyři sta padesát lidí, nyní jich je zhruba třetina. "S třemi stovkami bychom byli spokojeni. Ještě raději bychom ale byli, kdyby od nás odjížděli spokojeni také turisté, jenže ti za současného počasí příliš důvodů k úsměvu zřejmě nemají," loučí se Vladimír Beránek.