Správa Krkonoš opravila chodníky, zraněným pomohou záchranné body

"Naší snahou je nabídnout návštěvníkům hor pohodlné cesty a celkové vybavení na nich, protože tím chráníme unikátní krkonošskou přírodu. Při odhadované návštěvnosti 5 až 6 milionů turistů ročně totiž není jiná možnost, jak předejít škodám na přírodě," uvedl ředitel parku Jan Hřebačka.

Opravy cest V Krkonoších letos opravili 56 kilometrů cest, investice stála 47 milionů korun. Třicet jedna milionů na 27 kilometrů cest a chodníků získala Správa KRNAP z evropských dotací, dalších více než 16 milionů přidali ochránci přírody z vlastního rozpočtu. Opravena byla například cesta Obřím dolem, k prameni Labe či chodník u Čtyř pánů.

Na většině cest obnovili štěrkový povrch a odvodnění. To je velmi důležité hlavně při přívalových deštích. "Pokud jsou svodnice v pořádku, jsou propustné, tak dokáží značně snížit škody. Pokud ne, tak se cesty mění v potoky a voda je odnáší," upřesnil náměstek ředitele správy parku Jakub Kašpar.

Na vodou narušených cestách stoupá nebezpečí úrazu. Některá zvlášť namáhaná a nebezpečná místa byla ručně vyštětována, jejich povrch nyní tvoří pečlivě srovnané kameny. Taková cesta vede například Obřím dolem.

Opravené cesty umožňují lepší pohyb v horách i handicapovaným či rodinám s dětmi, což je součástí projektu Krkonoše bez bariér.

"Projekt měl za cíl zmapovat a vyznačit desítku cest pro handicapované, osadit v terénu odpočinková místa a připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci dalších cest, které se tak stanou bezbariérovými," zmínil mluvčí parku Radek Drahný.

Cedulky pomohou záchranářům

K desítce cest by v dalších letech mělo přibýt ještě dvacet, na které chce KRNAP opět získat peníze z evropských fondů. Bezbariérový by měl být také přístup do informačních center správy parku.

Ještě do začátku zimní sezony zvýší bezpečnost návštěvníků Krkonoš cedulky na důležitých křižovatkách turistických cest. Jejich mapování proběhlo již v létě, ale cedulky jsou hotové až nyní. Tyto takzvané traumatologické body, kterých bude na 160, umožní přesnější orientaci záchranářů.

"Když se turista dostane do potíží, jednoduše operátorovi na tísňové lince oznámí unikátní kód napsaný na cedulce a záchranáři budou vědět, kde se dotyčný nachází," upřesnil Drahný.