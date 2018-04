Sportovní veletrh Sport Prague je letos zaměřený na pohyb venku

Největší pozornost na sebe samozřejmě stahují sjezdové celoodpružené speciály, jejichž komerční modely stojí letos kolem sto šedesáti tisíc korun. "Vypadá jako motorka, a také tolik stojí," glosoval takové kolo u stánku firmy KHS jeden z návštěvníků.



V obchodech ovšem letí něco úplně jiného. "Snižuje se zájem o horská kola, nahoru jdou trekkingová," říká podle letošních zkušeností zástupkyně Favoritu. "Ceny prodaných kol jdou pořád nahoru. Nejčastěji dnes přijde na 12-15 tisíc korun," dodává její kolegyně od Authora. Obě se ovšem shodují, že dobře se prodávají i několikatisícová odpružená kola v hypermarketech.



Rozlohou menší, ale o to překvapivější je hala věnovaná vodním sportům. Trocha potápěčských přístrojů se topí mezi množstvím nafukovacích i pevných lodí. Mezi rafty zde vládne Gumotex, u kajaků a kanoí je tvrdá konkurence. "I když vystavujeme hlavně kajaky pro vodní nadšence, je pravda, že se prodávají hlavně dvoumístné kanoe," i za ostatní kolegy mluví zástupce několika světových značek ve firmě HG sport. I u klasických deblovek se však přibližně polovina lodí už prodává v plastovém provedení místy v dříve běžném laminátu. "Plast je sice dvakrát dražší než laminát, ale zato je prakticky nerozbitný," konstatuje prodejce firmy Noah.

Třetí podstatná část veletrhu je věnovaná turistice a příbuzným druhům pohybu jako jsou kempování, jeskyňářství a horolezectví. Nejvíce se zde prezentují výrobci batohů, stanů a oblečení do přírody, ale nejrozsáhlejší expozici nabízí Vertical sport, který se specializuje na zábavu a práci ve výškách. Do jeho stáje patří několik renomovaných firem, a tak je k vidění spousta karabin, cepínů, speciálního oblečení a čelových svítilen. Největší novinkou je karabina Kong, která slouží sportovním lezcům na malých skalách a zamezuje samovolnému otevření, ať se lano kroutí, jak chce.



Pro letošní zimní sezonu mohou být zajímavé ještě lyže, ale až na expozice Salomonu a Sportenu jsou výrobci uzavřeni do speciálního prostoru a ochranka k nim nepustí nikoho jiného než obchodníky a novináře. Běžný návštěvník má prostě smůlu. V několika nelyžařských expozicích si tak může aspoň prohlédnout a případně vyzkoušet hit letošní sezony - lyžařskou helmu. Je zde k vidění vše od integrovaných skořepin připomínajících motocyklovou přilbu, přes rekreační měkčené v oblasti krku až po snowboardové přilby do snowparků kryjící jen temeno hlavy.



Veletrh se koná na výstavišti v Praze - Holešovicích do soboty. Vstupné přijde na devadesát korun a otevírací doba je od devíti ráno do šesti hodin odpoledne.