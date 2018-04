Sport Prague stále menší a menší

Pokud máte volnou vstupenku, má smysl se do třech výstavních hal zajít podívat. Jinak je osmdesátikorunové vstupné až až.

"To je tak malé?" "Letos je to tady opravdu ubohé!" "Viděl jsem tady jen pár firem." To je jen pár vět, které autor tohoto článku vyslechl během prvního dne veletrhu od přítomných obchodníků. První dva byli lidé z cestovních kanceláří, třetí majitel obchodu se sportovním zbožím ve středních Čechách.

V hlavní hale jsou k vidění především kolekce oblečení. Vzhledem k ročnímu období jde především o lyžařskou a zimní výstroj. Tu doplňují boty, hlavně pohorky a sportovní boty.

SPORTPRAGUE

Kdy: 1.-3. září, 10:00-18:00

v pátek otevřeno pro veřejnost



Kde: Pražský veletržní areál Letňany



Za kolik: parkovné 100 Kč, vstup 80 Kč (pátek), 150 Kč (čtvrtek)

Polovinu další haly zabírají potřeby na fitness, posilovací stroje a rehabilitační pomůcky. Druhá malá hala patří pobytu v přírodě, horolezectví a aktivitám zvaným outdoor.

Zajímavá je velká účast médií ve výstavních stáncích. Pokud si chcete popovídat s jejich redaktorkami a redaktory, máte k tomu na Sport Prague výbornou příležitost. Najdete zde například časopisy Turista, Snow, Oceán, Everest, vydavatele map, a specializované internetové servery.

Ve čtvrtek a pátek jsou k vidění od 12:00 do 17:00 hodin exhibice v několika adrenalinových disciplínách. Představí se skateboardisté, freestylisté, bicrosseři a , biketrialeři.