Spolek Moravský kras vybuduje informační centra a cyklostezky

O prázdninách budou v krasu otevřeny i dvě nové cyklistické trasy. První stezka, na trase Blansko-Petrovice-Boskovice, bude mít 25 kilometrů. Druhá stezka bude mít pouze 12 kilometrů a povede jiným směrem z Blanska do Petrovic. Časem budou trasy začleněny do cyklistické Jantarové stezky, která povede z Polska do Vídně, upřesnil Novotný. Dodal, že spolek také plánuje vydání mapy a cyklistického průvodce Moravským krasem.

Spolek založilo před dvěma lety 16 obcí Moravského krasu a postupně se počet členů zvýšil na 22. Cílem spolku je vytváření projektů na podporu tohoto mikroregionu, zejména rozvoje turistiky, podpory podnikání a zlepšení dopravní obslužnosti.