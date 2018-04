Společenský život na Hradě za TGM

Výstava není klasickou životopisnou expozicí, ale přibližuje jeden z mnoha úkolů, s nimiž se musel Masaryk vypořádat. Expozice seznamuje návštěvníky s tím, jak se Masaryk zhostil přeměny Hradu v důstojné sídlo demokratického státu. Zahrnuje fotografie návštěvníků Hradu, zasedací pořádky a například i jídelní lístky, z nichž lze vyčíst, co prezident rád jedl.

S výstavou, která byla připravena loni u příležitosti 150. výročí Masarykova narození, se mohli v minulém roce seznámit i zájemci v Praze nebo v hodonínském Masarykově muzeu. "V zásadě jsme ji převzali, museli jsme ji ale přizpůsobit našim

podmínkám," uvedl Setina.

Výstava potrvá do 1. července. Prohlédnout si ji lidé mohou i o svátku 8. května, kdy bude mít bučovické muzeum otevřeno jako v neděli, tedy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.