Spojené státy zastavily veškerou leteckou dopravu

11:46 , aktualizováno 11:46

Cestu do Spojených států, ale i jiných světových velkoměst, zkomplikoval úterní teroristický útok v New Yorku a Washingtonu. Všechna dopravní letadla, která se dnes po útoku neznámých teroristů nalézala ve vzdušném prostoru Spojených států, musela usednout zpět na zem. Z rozhodnutí federálního úřadu pro letectví jsou uzavřena všechna letiště v celých Spojených státech. Letecký provoz nad USA byl zastaven vůbec poprvé v historii země. Kvůli nevídanému teroristickému útoku na World Trade center v unesených civilních letadlech téměř zkolabovala veškerá transatlantická doprava. Civilní linky, které směřovaly do USA, byly odkloněny do Kanady. Spojené státy se svým vzdušným prostorem uzavřely i hranice s Kanadou a Mexikem.