Spojené státy americké: on the road - 2.díl

LODÍ POD VODOPÁDY. Je to nezapomenutelný zážitek pro zástupy turistů, a to už od roku 1846. U pokladny dostanete zdejší turistickou uniformu: pro změnu modrou pláštěnku. Určitě si ji oblečte. Až loď připluje přímo pod vodopád, už to bude zbytečné. Ve vodní tříšti na palubě parníčku Maid of the Mist během půlhodinové projížďky spatříte za slunečného dne jistě i duhu. Lodě jezdí pouze od dubna do října. Jízdné: dvanáct kanadských dolarů.