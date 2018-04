Češi už do Emirátů nepotřebují vízum. Zájezdy tak vyjdou levněji

Nově pro cestu do SAE postačí pouze platný pas. Tento krok přispěje k dalšímu nárůstu obliby Spojených arabských emirátů mezi českými turisty, domnívá se mluvčí cestovní kanceláře CK FISCHER Jan Osúch. Zejména Dubaj je oblíbenou destinací, kam se jezdí už celoročně za teplem, mořem, ale i výhodnými nákupy zejména elektroniky a oblečení (ne kosmetiky, ta se koupí na každém letišti v Duty free a z podstaty ne alkoholu). Během hlavní středomořské sezoně jsou Emiráty levnější než v zimě kvůli vyšším teplotám.

"Zrušení poplatku za víza výrazně zatraktivní zájezdy do Emirátů. Dosud za víza každý klient včetně dětí platil 1 690 korun," uvedl Osúch. Zároveň, ale jen v Dubaji (pro další populární destinace v SAE to platit nebude) se začne vybírat na osobu pobytová taxa za pokoj a noc. Ve dvou a tříhvězdičkovém hotelu to budou tři americké dolary na pokoj a noc (cca 60 korun), ve čtyřhvězdičkovém 4,5 USD (asi 90 korun) a v pětihvězdičkovém 5,5 USD (přibližně 110 korun). I tak ale česká rodina při zrušení víz ušetří.

Cestovní kancelář FISCHER již v letošním roce reagovala na nárůst obliby SAE mezi rodinami s dětmi a v emirátu Ras Al Khaimah otevřela první dětský animační klub. Odhaduje se, že do emirátů z ČR odletí ročně asi 15-20 tisíc českých turistů.

Kromě České republiky ruší emiráty víza i pro občany Slovenska, Polska, Slovinska, Litvy, Maďarska, Lotyšska, Estonska, Malty, Kypru, Chorvatska, Rumunska a Bulharska. Jde o reciproční krok v návaznosti na nedávné zrušení víz pro SAE Evropským parlamentem.

