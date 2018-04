Spojené arabské emiráty: celá řada světů v jednom

Moderní stavba Odpočívající velbloudi Spojené arabské emiráty nabízí nepřebernou škálu tváří. K oblíbeným kratochvílím místních obyvatel patří sokolnictví. Po krátké instruktáži si sami můžete vyzkoušet pobyt ve světě ticha. Jedno ze zdejších nákupních center.

A právě arabské emiráty jsou ukázkou všech předností, ale i problémů takového uspořádání. Když začaly v sedmdesátých letech do emirátů téci plným proudem miliardy dolarů z prodeje ropy, otevřela se bouřlivě rozvíjející země přílivu levných pracovních sil z Indie, Pákistánu, Bangladéše, Filipín a dalších asijských zemí. I díky nim se během tří desetiletí stalo pouštní království moderní zemí s dálnicemi, mrakodrapy, hypermarkety a továrnami s nejnovějšími technologiemi. Jako vše má i toto své ale. Dnes tvoří přistěhovalci ze všech koutů Asie podstatnou část obyvatel země, v některých velkých městech dokonce převažují. Ulice metropolí jako Dubaj, Abú Dabí nebo Šardžá jsou už dnes na mnoha místech indickými, pákistánskými či filipínskými městy. Během několika hodin lze například v Dubaji vidět restaurovanou pevnost, která ukazuje, jak se v emirátech žilo před začátkem těžby ropy, popít čaj s pákistánskými dělníky, navštívit indické zlatnictví, pobavit se o životě na Filipínách s hotelovou recepční a nakupovat v obchodním domě s místními Araby. Emiráty vám během krátkého okamžiku ukáží svoji dvojí tvář - z jedné strany je tu na arabský svět nevídaná tolerance k cizím vlivům a zvykům, na druhé cílená snaha o udržení vlastní národní identity. Turista je zde prakticky neomezeným pánem, kterému v liberálnějších emirátech, jako je například Dubaj, dopřejí bikiny, alkohol a noční život. Hudební rozhlasové stanice, které jakoby vysílali někde z Anglie, však chytíte všude. Mimo prostor vymezený turistům však vládne korán, který určuje celý běh společnosti. Tomu se musí různou měrou podřídit všichni přistěhovalci. Obyvatelé emirátu si svoji kulturu pečlivě střeží. Jakákoli historická stavba je úzkostlivě opatrována a tam, kde se nezachovaly, staví se znovu. Zemi železobetových skvostných mrakodrapů, betonových sídlišť, luxusních vil a dálnic vládne stále muezín z věže mešity. Absolutistické monarchy s pohádkovými paláci pak místní Arabové berou jako danou věc. Ostatně i na ně z pohádkového ropného bohatství nemálo zbude. Šejchové a boháči, pracující denně s počítači, chodí dál se šátkem na hlavě ve svých tradičních bílých oblecích, připomínajících noční košili a nadšeně sledují závody velbloudů, nebo si džípem zajedou lovit se sokoly v poušti. Za pasem ale už mají nepostradatelný mobilní telefon. Spojené arabské emiráty jsou zemí, kde vedle sebe lze vidět hned několik tak různých světů, jako jen na málo jiných místech planety. Už tím jsou fascinujícím místem.Před odletem si zjistěte, do kterého z emirátů zavítáte. Míra po evropsku chápané svobody se totiž emirát od emirátu výrazně liší. Zatímco v Dubaji není problém si jít večer někam zatancovat, o pár kilometrů vedle v emirátu Šardža můžete tak leda do čajovny a alkohol vám nenalejí vůbec nikde.Výhodné nákupy zlata, pokud nenakupujete na kila, jsou ve své podstatě pověrou. Zlato je zde jen o málo levnější, prodává se zde totiž s vyšší ryzostí, než je v Evropě obvyklé. Podle odborníků je však vysoká ryzost u šperků spíše nevýhodou. Stejně jako u dalšího zboží platí u zlata smlouvat, smlouvat a hodně vybírat. Vyplatí se i nákupy ve větších skupinách - obchodníci potom výrazně ochotněji slevují. Jdete-li nakupovat, hned ve druhé větě vysvětlete, že nejste Rusové. Hodně tím ušetříte. Do emirátů se jezdí v zimě, kdy je zde sice dráž, ale teploty jsou přijatelné. V létě sice ušetříte, ale upečete se.Do Spojených arabských emirátů pořádá zájezdy mimo jiné i Čedok (tel.: 0800 112 112 nebo 02/24 19 71 11).