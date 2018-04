Tip na splutí Vltavy, kde za pár hodin uvidíte víc ledňáčků než lidí

Může se hodit Vypůjčení lodi: kdo nemá vlastní loď, ocení možnost vypůjčení na místě s možností dopravy zpět k místu startu. Přímo u registračního místa funguje spolehlivá půjčovna AMK Volary. Cena lodi s vybavením na den je 550 Kč. Loď můžete po doplutí zanechat u Pěkné nebo v Nové Peci. Nejbližší ubytování: Soumarský Most (kemp a penzion), Nová Pec, Bělá. Doporučit můžeme například penzion Mauritz v Bělé, www.penzion-mauritz.cz. Další info o ubytování zde. Stravování: restaurace "U Maxů" na Soumarském Mostě, Nová Pec. Výňatek z pravidel splouvání Vltavy v úseku Soumarský Most – most u Pěkné: možnost plutí od 1.5. do 31.10., maximálně 7 lodí každou hodinu, dopolední vyplutí a skupiny nad 5 lodí musí mít průvodce, minimální stav vody 50 cm, vystoupit na břeh lze jen na 3 určených místech. Další informace a registrace jsou zde: Kolik to stojí: 300 Kč/loď (platba po internetu), resp. 500 Kč (platba na místě).