Známá neznámá Sázava. Vodácká klasika v okolí metropole

Může se hodit Jak se tam dostat:

Pokud pojedete z Prahy, můžete se do Týnce dostat za půl hodinky autem nebo autobusem a zajíždí sem dokonce i linka pražské autobusové dopravy číslo 339. Asi nejstylovější (i když také nejpomalejší) je přiblížení po více než sto let staré železniční trati tzv. „Posázavského Pacifiku.“ Benešov je od Prahy vzdálen 30 minut jízdy autem. Kdy jet:

Pro splutí Sázavy je vhodné období zhruba od května do konce září, záleží nejenom na teplotě, ale také na průtoku vody. Více informací najdete zde.

Pro sjízdnost je podstatný údaj na vodočtu v Nespekách, ideální stav pro spodní Sázavu je mezi 65-110 cm, minimum je 46 cm. Aktuální stav vody na vodočtu v Nespekách najdete zde. Jak sehnat loď:

Pokud nemáte vlastní plavidlo, můžete využít služeb některé půjčovny. V Týnci je to Bisport (www.bisport) nebo Samba (http://www.pujcovna-lodi.cz) K dispozici mají stabilní nerozbitné kanoe, kajaky nebo nafukovací rafty. Pro velký zájem doporučujeme si lodě rezervovat – pro víkendové dny minimálně měsíc předem. Ubytování:

Vodácká tábořiště najdete ve Zbořeném Kostelci, v Týnci nad Sázavou, na Žampachu a v Pikovicích. Deset míst, která musíte v nejbližším okolí vidět

1. Zbořený Kostelec - zřícenina

Zbořený Kostelec najdete 2,5 km od Týnce proti proudu Sázavy. Ruiny pocházejí přibližně z roku 1340, hrad dobyl Jiřík z Poděbrad roku 1467 a od té doby se už jenom rozpadal. Příroda za staletí postupně pohlcuje hrad a dnes tu můžeme rozeznat už jen zbytky padacího mostu a paláce, opěrné pilíře a zbytky opevněného ležení vojsk Jiříka z Poděbrad. Pěščí výstup od silnice zabere cca 10 minut, z Hradu jsou hezké výhledy na Sázavu. 2. Vojenské Muzeum Lešany

Mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sázavou, v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren, se od roku 1996 nachází expozice Vojenského technického muzea Vojenského historického ústavu Praha. V současné době ji tvoří více než 700 historických tanků, kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející z období od roku 1890 až do současnosti. Muzeum leží na levém břehu Sázavy naproti Krhanicům, více informací najdete zde. 3. Pohoří Grybla

Na pravém břehu Sázavy se mezi Týncem a Jílovým zvedá mikropohoří dolního Posázaví zvané Grybla. Krajině dominují smíšené lesy a najdete tu spoustu pěších tras i stezek pro cyklisty. Nejvyšším bodem je 514 m vysoká Grybla, nedaleko od vrcholu leží vyhlídka Panská skála. 4. Posázavský Pacifik

Železniční trať Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany je známa jako Posázavský Pacifik. Trať si dodnes zachovala svůj výletní a poněkud historický charakter a je pro své zasazení do krajiny oblíbena zejména rekreanty a trampy. O víkendech se můžete projet i parním vlakem. 5. Posázavská stezka

Tzv. Posázavská stezka patří k nejatraktivnějším úsekům pro pěší turistiku v okolí Prahy. Stezka byla vybudována v délce 6,8 km Klubem čsl. turistů v Praze v letech 1919–1924. Cesta vede po úbočí, občas vystoupá na vyhlídku, odkud se otevírají krásné pohledy na Sázavu. 6. Vyhlídka Třeštibok

Vyhlídka leží na pravém břehu Sázavy a dostanete se na ní po žluté značce z obce Petrov. Naskytne se vám z ní jeden z nejhezčích pohledů na kaňon dolní Sázavy, která zde vytváří poslední mohutný oblouk před soutokem s Vltavou. Panorama smíšených lesů, skal a trampských chat dotváří masiv hory Medník na protilehlém břehu, na dohled hned u trati se mimo jiné tyčí výrazný skalní útvar zvaný Pikovická jehla. 7. Kandík psí zub

Tato liliovitá rostlina je jediným druhem rodu kandík rostoucím v Evropě a u nás ho najdeme jenom na úbočí Medníku kousek od Pikovic. Jde zároveň o nejseverněji položenou lokalitu výskytu kandíku psího zubu. 8. Žampašský most

Žampašský most je druhý nejvyšší kamenný železniční most ve střední Evropě, hned po Landwasserviaduktu ve Švýcarsku. Most překlenuje údolí Kocour a potok Studený a dosahuje výšky 42 metrů. 9. Doly u Jílového

V okolí Jílového najdeme několik zpřístupněných štol – pozůstatku po dolování zlata a cenných rud. Štoly u Jílového nabízejí procházku do důlních prostor, která havíři opustili ve středověku. Štoly jsou součástí muzea v Jílovém – více informací najdete zde. 10. Geometrický střed Čech

Pokud chcete navštívit ještě jednu zajímavost v blízkosti Sázavy, vydejte se na kopec Ďábel, který se zvedá severně od Petrova. Na zalesněném vrcholu leží údajný geometrický střed Čech, odtud je to na hranice Čech s Moravou, Polskem, Německem a Rakouskem vždy shodných 105 km.