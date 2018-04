Klídek mimo civilizaci. Splutí řeky Dyje u Znojma je plné překvapení

Něco málo o řece Původ názvu řeky Dyje můžeme hledat již v předkeltském období a skoro současnou podobu názvu „Dyja“ začali používat Slované někdy v 8. století. Zmínka o řece Dyji se objevuje i v Kosmově kronice z roku 1082. V zahraničí se vžil německý název Thaya. Řeku můžeme rozdělit do tří, svou charakteristikou a průběhem rozdílných částí toku. Řeka vzniká soutokem dvou zdrojnic Moravské a Rakouské Dyje pod hradem Raab v severním Rakousku. Na rakouském území se řeka zařezává do krajiny a vytváří atraktivní kaňon s přirozenými meandry. Nedlouho poté, co řeka vstoupí na české území, začíná 30 km dlouhá Vranovská přehrada, pod kterou začíná nejcennější část kaňonu řeky Dyje. V roce 1991 zde byl vyhlášen Národní park Podyjí. Pro nás je zajímavý úsek mezi Znojmem a nádrží Nové Mlýny. Pod Znojmem totiž řeka vstupuje do Dyjsko-svrateckého úvalu a protéká stále mělčím údolím a pomalejším tokem až do Pasohlávek k Novomlýnským nádržím. Třetí a zároveň poslední úsek začíná pod výše zmíněným vodním dílem, kde Dyje protéká Dolnomoravským úvalem a končí na soutoku s Moravou. Na soutoku, který je zároveň nejjižnějším a nejníže položeným bodem Moravy, se setkávají tři státní hranice – česká, rakouská a slovenská. Celý průběh této části toku je již víceméně regulován a tak původní vzhled krajiny připomínají pouze malé zbytky lužních lesů.