Spíte dost na dovolené? Měli byste

Být ovšem nevyspalý, je na cestách nejenom nepříjemné, ale také pro zdraví nebezpečné. Právě při pobytu v zahraničí (ale například i na našich horách či při jiné větší fyzické aktivitě) se poměrně často překonávají větší vzdálenosti, člověk je pak unavený a když je k tomu ještě nevyspalý, tak mu to může způsobit nemalé problémy.Rada lékařů a vědců, kteří se problematice spánku věnují, zní zcela jednoznačně: kvalitní vyspání patří neodmyslitelně k fyzickému i duševnímu zdraví a dovolená by neměla být v tomto případě žádnou výjimkou.Podle lékařů potřebuje každý dospělý člověk - s rostoucím věkem se "potřeba" spánku poněkud mění - sedm až osm hodin spánku denně. Děti samozřejmě ještě více. Jenže, aby byl odpočinek skutečně hodnotný, je potřebné splnit hned několik podmínek:- večeřet by se mělo poměrně lehce. To však nedodržují naši turisté takřka pravidelně, protože většina z nich má například při pobytech ve Středomoří zaplacenou polopenzi;- když to podmínky dovolí, tak více jíst by se mělo naposledy alespoň čtyři hodiny před uložením se k samotnému spánku;- klidnému spánku zásadně neprospívá nadměrné pití alkoholu. Při cestách do zahraničí se to ovšem také často porušuje;- kdo trpí tím, že usíná těžce a dlouho, zásadně by neměl na dovolené bydlet v blízkosti diskoték, barů, restaurací a frekventovaných silnic;- pokud tedy cestujete na dovolenou, informujte se předem a důkladně v cestovní kanceláři kde budete ubytováni i jaká bude přesná poloha vašich pokojů, velký hluk vadí především starším lidem, ale i rodinám s menšími dětmi.Někdo může namítnout, že v oblíbených středomořských zemích (Řecko, Turecko, Španělsko či Itálie), začíná ten pravý večerní vzruch daleko později, než u nás. Na spánek tak potom zbývá méně času. To je sice pravda, ale v těchto státech se často drží takzvaná "siesta", kdy lidé odpočívají ještě odpoledne a tím si méně nočního spánku vlastně konpenzují. Teploty v odpoledních hodinách jsou v jižních zemích velmi vysoké a tak nedovolují vyvíjet nějakou horečnou činnost. Navíc sluneční záření na pláži přímo ohrožuje tělo. Proto zde mnoho místních lidí odpoledne v klidu dvě-tři hodinky spí.Ať už budete spát kdekoli, mělo by to být, jak už bylo řečeno, alespoň sedm-osm hodin. Koneckonců právě tím se vyhnete stresům a únavě, která bývá právě na dovolené velmi nepříjemným společníkem.