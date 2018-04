Špindlerův Mlýn si užívá jarního sněhu

15:58 , aktualizováno 15:58

Dobrá zpráva pro zavilé lyžaře: Mísečky jezdí, hřebeny mají ještě dost sněhu. Do konce týdne by totiž měly jezdit dva vleky v Krkonoších na Horních Mísečkách a běžkaři si mohou užívat slunečních dní na pláních v okolí Zlatého návrší, Labské a Luční boudy.“Uplynulý víkend byl neskutečně skvělý, kam se hrabe uplynulá zimní sezona,” nadšeně líčí své sjezdařské zážitky Ivan Sosna, který jezdil veŠpindlerově Mlýně. “Sjezdovky byly nahoře tvrdé až do odpoledne, jezdilo málo lidí, a tak bylo možné zkoušet dlouhé carvingové oblouky i extrémní náklony.”