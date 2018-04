Špindlerův Mlýn se snaží o vstřícnost, ale musí přidat

První pořádný sníh do Česka přišel o deset dní později než loni. Většina středisek zahájila provoz až poslední listopadový víkend. Ve Špindlerově Mlýně, největším středisku v ČR, prvního dne provozu využilo přibližně 2 000 lidí. Za jednodenní skipas zaplatili 500 korun. Od 19. prosince to bude o dvě stovky více.

Přestože bylo středisko otevřeno jen několik hodin, všechno šlapalo jako švýcarské hodinky. Počasí sice nebylo ideální - byla hustá mlha a mrholilo, ale sjezdovky byly perfektně připravené, na podkladu z technického sněhu ležel dostatek přírodního.

Špindlerovští rádi poukazují na fakt, že jejich skiareál je jediné šestihvězdičkové středisko u nás. Při ideálních podmínkách je tam v provozu pět lanovek a jedenáct vleků, které lyžaře a snowboardisty vynesou na 25 kilometrů sjezdovek. "Devadesát pět procent z nich jsme schopni uměle zasněžit," uvedl šéf resortu Jiří Beran.

Snowboardisté mají k dispozici tři parky - na Horních Mísečkách, Hromovce a ve Svatém Petru, kde najdou i U rampu, krosovou trať a big air. Běžkařům je k dispozici přes sto kilometrů tratí, ovšem na většinu z nich se turisté dostanou jen pomocí lanovky.



Ve Špindlu stále fouká do sedačky

V porovnání se zahraničními středisky ta domácí pořád zaostávají. A to bez ohledu na to, že například Skiareál Špindlerův Mlýn prý investoval do rozvoje lyžařské infrastruktury za posledních 11 let přes 700 milionů korun.

Sedačky, i když se tváří zachovale, jsou trochu odrbané a především nemají plastový kryt, podle mého názoru třeba v Alpách už naprosto běžnou záležitost. Obzvláště uplynulý víkend by je lyžaři a snowboardisté na Svatém Petru ocenili. Na hoře foukal nepříjemný vítr, doprovázený mrholením a mlhou.

Také ceny, i když letos ve Špindlu nezdražili, pořád zůstávají nad možnostmi některých rodin. Za guláš dáte přes 120 korun, polévka vyjde na 45 korun, malé desetistupňové pivo stojí třicet. Ikdyž ve srovnání například s rakouskými Alpami je to stále o dost levnější (tam je nejlevnější jídlo za cca 7 eur - asi 175 korun, polévka od 4 eur - cca 100 korun).

Kdo si ale letos může mnout ruce, jsou studenti, mají 20 procent slevu na nákup skipasu, pokud vlastní ISIC kartu.

Co se dělá pro bezpečnost

Sympatické je, že ve Špindlu nezapomínají na bezpečnost při lyžování. Už řadu let na svazích ski areálu operují takzvané skipatroly. "Každé ráno zkontrolují sjezdovky a lanovku, přes den dávají pozor na neukázněné lyžaře," uvedl ředitel Beran.

Na každé straně "údolí" jsou v počtu 2 + 2. Během hlavní sezóny je pak stav posílen profesionálními instruktory lyžařských škol. Navíc trvale hlídá situaci Horská služba, a to 7 dní v týdnu 24 hodin denně i na sjezdových tratích.

Areál také každým rokem rozšiřuje své ochranné prvky. "Jen ve Svatém Petru máme 2300 metrů ochranných sítí, na straně Medvědína a Horních Míseček je dalších cca 1800 metrů a dle potřeby instalujeme přenosné ochranné sítě v délce až několika kilometrů," uvedla Martina Čermáková, šéfka marketingu Skiareálu.

Na všech nebezpečných překážkách (slopy lanovek, sněžné sprchy, děla atd.) jsou pak instalovány další ochranné prvky- bandáže, matrace.

Všichni tady se ovšem shodují, že také lyžaři by se měli sami starat o svou bezpečnost - nosit helmy a dodržovat pokyny areálu.

Parkování zdrama

Další velkou výhodou resortu, který se ze sebe snaží smýt nálepku střediska zlaté pražské mládeže, je parkování zdarma na Medvědíně a na Hromovce. Mezi areály jezdí zdarma skibus, takže milovník zimních radovánek nemusí přemýšlet, kterou sjezdovku budu brousit, ale jednoduše zaparkuje na začátku obce a přepravuje se hromadně s ostatními.

A po návratu domů stačí vyťukat adresu www.skiareal.cz, zadat číslo skipasu a snadno zjistíte, kolik jste ted den najezdili. Redaktor iDNES.cz najezdil od 12:20 do 15:30 přes deset kilometrů.

Loni zima trvala přes sto dvacet dní. Ve Špindlu všichni doufají, že letos bude stejná nebo ještě delší.

SKI AREÁL VE ŠPINDLU Nadmořská výška 715-1310 Počet lanovek/vleků 5/11 Celková délka tratí 25 km Přepravní kapacita 20 500 os./hod. Zasněžování 95% tratí Cena skipasu na den dospělí/děti 700/ 450 Kč Cena 6denního skipasu dospělí/děti 3 200/ 2060 Kč