Špindlerův Mlýn je připraven na zimu

Zatímco běžkaři mají své stopy propojené po celých Krkonoších a dál do Jizerských hor a mohou si tak užívat pohybu na celkem třech stech kilometrech urolbovaných cest, sjezdaři jsou na tom bídně. Po loňském slibném začátku propojení permanentek několika jizerskohorských a krkonošských areálů se letos slehla zem, a tak si návštěvník Krkonoš musí kupovat pokaždé novou jízdenku.

Není možné si koupit týdenní lístek a podle počasí nebo nálady vyrazit za lyžováním do komfortního a drahého Špindlerova Mlýna, sportovní Rokytnice, nevalného Harrachova s věčně rozbitými sjezdovkami, slunečné Pece, rodinných Janských Lázní či některého z níže položených, ale dobře upravovaných lyžařských areálků.



Špindl s peněženkou v kapse



Při vjezdu do města svítí orientační tabule, na které se objevují volná parkovací místa. U přehrady stojí parkovné 100 korun za den, u autobusového nádraží 150 korun. Obě parkoviště jsou pojištěna proti krádeži aut, vloupání a poškození. Parkování pod Medvědínem a Hromovkou stojí po stokoruně za den a jsou bez pojistky.



Skibus propojující všechna parkoviště se sjezdovkami jezdí zdarma. První linkový autobus ke Špindlerově boudě vyráží z autobusového nádraží v 8:30 a další spoje následují až do půl šesté večer každou hodinu. Zpět jezdí každou celou hodinu. Jedna jízda přijde na 40 korun. Pro běžkaře je to o polovinu levnější než se nechat vytáhnout na hlavní krkonošský hřeben lanovkou.

Od jedenácti hodin dopoledne do pěti hodin večer se dá sjíždět upravená čtyřkilometrová sáňkařská dráha zpod Špindlerovy boudy k Dívčím lávkám. Nahoře si za šedesát korun půjčíte sáňky, dole je prostě přicvaknete ke zvláštnímu stojanu a odejdete do nejbližší restaurace. V sedm a devět hodin večer se jezdí zvláštní noční jízdy. Milovníkům sjíždění bez lyží či snowboardu může přijít vhod bobová dráha. Vozíky na kolečkách se řítí plechovým korytem bez ledu. Takové povyražení stojí sedmdesát korun.



Na Horních Mísečkách a ve Svatém Petru si lze užít i snowtubingu, což je sjezd na raftových gumových člunech ledovým korytem. Klienti při takové zábavě křičí hrůzou jako na atrakcích v lunaparku. Někdy oprávněně, pokud si vzpomenou na nedávnou tragédii v Harrachově, kdy vůdce raftu zůstal po havárii upoután na invalidní vozík.

Chirurgie a traumatologie jsou v centru města nedaleko od mostu.



Adrenalinové dobrodružství a kondiční sport



Snowboardové terény jsou připraveny ve Svatém Petru, kde se každý rok starají provozovatelé sjezdovek o mohutnou U-rampu a snowpark. Snowboardové zázemí připravuje také okolí vleku Krakonoš a letos nově i areál na Horních Mísečkách.

Kondiční běžci si nejlépe užijí na závodních tratích na Mísečkách. Turisté si vyběhnou po Masarykově silnici na Zlaté návrší.



Skialpinisté jezdí přes zákaz ochranářů na Kotli a v Labském dole, což jsou nejlepším freerideovém kopce v Česku. Horolezci překračují stejný zákaz při lezení na ledopádech pod Labskou boudou.



Ceny do 21. prosince:

Dopoledne 280 Kč (děti 6-10 let 190), odpoledne 330 Kč (230), 1 den 450 Kč (310), 6 dnů 2150 Kč (1450)

Ceny od 22. prosince:

Dopoledne 300 Kč (děti 6-10 let 210), odpoledne 350 Kč (250), 1 den 490 Kč (340), 6 dnů 2340 Kč (1580)

Večerní lyžování: Svatý Petr 150 Kč, Horní Mísečky 80 Kč

Permanentka platí zároveň jako úrazová pojistka u Nationale-Nederlanden.