Špindlerův Mlýn hlásí, že je na zimu připraven

Po Špindlerově Mlýně a jeho blízkém okolí můžete cestovat osobní hromadnou dopravou, oba hlavní lyžařské areály spojuje specializovaný skibus. Jízdní řád naleznete na označených zastávkách nebo jím disponují informační střediska či hotelové recepce.Po dohodě s technickými službami se nově vzniklá agentura, která sdružuje devět hotelových objektů v centru střediska, zavázala, že ve spolupráci s městem zabezpečí bezplatnou přepravu obyvatel a návštěvníků Špindlerova Mlýna v období od 15. 12. 1998 do 15. 4. 1999.Pamatováno je i na motoristy. Těm je k dispozici více než tisíc parkovacích míst na městských parkovištích, dále odstavné plochy u ubytovacích zařízení a parkoviště v blízkosti nástupní stanice lanovky na Medvědín. Vozidla na těchto parkovištích jsou nonstop střežena, zabezpečena proti výjezdu a pojištěna proti krádeži, vloupání či poškození.Ve Špindlerově Mlýně se klade také zvýšený důraz na dobrou informovanost návštěvníků. Informační služby poskytují nejen recepce hotelů a penzionů, ale i specializovaná střediska. Turistické informační centrum při Městském úřadě ve Špindlerově Mlýně (tel. 0438/93656) nabízí zprávy o veškerém aktuálním dění v blízkém i vzdáleném okolí, zprostředkuje možnost ubytování, nikoli však rezervaci.Informační středisko Správy Krkonošského národního parku (tel. 0438/93228) zajistí například průvodcovský doprovod v terénu, vydává povolenky k vjezdu motorových vozidel na území parku.SITOUR - elektronický ubytovací informátor v těsné blízkosti centrálního parkoviště při vjezdu do města - zajišťuje názornou orientaci a poskytne okamžité údaje a možnosti telefonického spojení a informace o volných ubytovacích kapacitách - vše zdarma. Dále je k dispozici Infocentrum ABM (tel. 0438/93332), Pavilon (0438/93364), Turistservis Arnika (0438/93617) a Informační centrum Michlův Mlýn (0438/93148).Vyčerpávající informace o příležitostech k využití volného času spolu s dalšími zajímavostmi nabídne nově vydaný Bulletin Špindlerova Mlýna, který bude od začátku zimní sezony jako součást vybavení hostinských pokojů. Pokud je nezískáte v místě svého ubytování, obraťte se na Turistické informační centrum při městském úřadě.Pro další zlepšení informačního servisu všech potenciálních návštěvníků a především vyznavačů zimních sportů bude, stejně jako v loňském roce, snímán dvěma kamerami lyžařský areál Svatý Petr a areál Medvědín a Horní Mísečky. Denně na ČT 2 v pravidelných časových intervalech - v prosinci a lednu od osmi do půl deváté ráno, v dalších měsících od půl osmé do osmi hodin - je vysílána relace o aktuálním stavu klimatických podmínek, upravenosti sjezdovek, případných uzavírek, pořádaných závodů či krátké "sněhové" informace ze Skiareálu Špindlerův Mlýn.Tento objekt zahrnuje téměř patnáct kilometrů sjezdových a zhruba sedmdesát kilometrů běžeckých tratí, tři lanové dráhy a sedm lyžařských vleků s celkovou přepravní kapacitou 12 300 osob za hodinu. Na sjezdovkách Skiareálu je instalováno 22 sněžných děl a rozvody na výrobu sněhu v celkové délce téměř osm kilometrů. Znamená to, že i za méně příznivých klimatických podmínek bude možné lyžovat po celé černé, červené a části modré sjezdovky na Pláních, totéž od letošního roku platí i o částech tratí červené a černé na Medvědíně. Tím jsou vytvořeny podmínky pro méně i více zdatnou lyžující veřejnost.Pro všechna lyžařská dopravní zařízení ve Špindlerově Mlýně platí jednotná permanentní jízdenka, kterou zakoupíte v pokladnách u nástupních stanic lanových drah. Permanentku můžete použít nejen ve Skiareálu, ale i na vlecích Hromovka, Labská, Krakonoš a Stoh. U těchto vleků však můžete využít i možnost odděleného jízdného.Novinkou je také sjednané úrazové pojištění. Finanční částka určená k pojištění je zakomponována do celkové ceny časové jízdenky, která pro zimní sezonu 1998/99 zaznamená ve všech kategoriích (děti, dospělí a senioři) navýšení. Například za denní permanentku, v rámci níž jste pojištěni, zaplatíte 450 korun.