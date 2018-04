Špindlerův Mlýn není středisko pro snoby, bouří se hoteliéři

Na hory výhodně Dopřejte si skvělou zimní dovolenou podle svých představ, na Raketa.cz najdete bohatou nabídku zimních pobytů a ušetříte.

Založili je proto, aby do "Špindlu" přilákali více běžných návštěvníků a rodin s dětmi. Kromě renomé českého Aspenu určeného pro VIP klientelu, kvůli němuž prý střední třída přestává do Špindlerova Mlýna jezdit, jim vadí i zdražování jízdenek na zdejší lanovky. Nový nájemce místního Skiareálu totiž před Vánocemi zvýšil cenu jednodenní permanentky oproti loňsku ze 700 na 850 korun. Přitom o svátcích byla kvůli nedostatku sněhu čtvrtina sjezdovek uzavřená a další čtvrtina neupravovaná. "Přesto jsme měli stejný počet návštěvníků jako o loňských Vánocích," tvrdí ředitel Skiareálu Čeněk Jílek.

Český Aspen? Děkujeme, stačilo

"Obyčejní" Češi do nejproslulejšího zimního střediska v tuzemsku nejezdí, protože je odrazuje pověst Špindlerova Mlýna coby destinace pro celebrity a la americký Aspen, myslí si řada místních hoteliérů. A taky ceny jízdenek na vleky, dodávají.

Třeba ve třech hotelech společnosti Felicity se o vánočních svátcích ubytovala Čechů jen menšina: 40 procent. Nejvíc tu bydlelo turistů z Ruska. Ti budou dominovat v místních ubytovacích zařízeních i v prvním týdnu v lednu, hlásí zdejší informační centrum.

V hotelu Lesana zase převažovali Nizozemci. "Češi slyšeli, že do Špindlu jezdí Verešová, ale už nevědí, že se tu dá bydlet i za pět set korun za osobu a je tu spousta atrakcí, kterými může žít rodina celý týden: akvapark, bobová dráha či wellness v ceně ubytování," připomíná majitel Lesany a spoluzakladatel sdružení nespokojených hoteliérů Jiří Novák.

Jenže turisté jezdí v zimě do Krkonoš hlavně kvůli sněhu, kterého bylo letos zatím málo, a kvůli lyžování, jež navzdory nepříznivému počasí právě ve "Špindlu" podražilo. "To dost lidí naštvalo a příští rok jich třeba přijede ještě méně," obává se hoteliérka Petra Španihelová, rovněž členka sdružení, které chce na provozovatele sjezdovek tlačit, aby už ceny nezvyšovali.

"O Vánocích zvedají ceny i hotely, proč bychom neměli my?" namítá Čeněk Jílek, ředitel skiareálu, který získala do pronájmu společnost Melida, za níž stojí podnikatelská skupina J&T. Jílek dodává, že zvýšení ceny souvisí i s rozšířením některých sjezdovek a instalací ochranných sítí kolem tratí. Skiareál podle něj dosáhl díky zavedení slev na skipasy pro hosty některých hotelů také toho, že ve srovnání s loňskem se letos zatím o 12 procent zvýšil počet lyžařů, kteří přijíždějí na víc dnů oproti jednodenním pobytům.

"Je to byznys, snaží se z toho vymáčknout, co to dá, ale turistický ruch tím spíš poškozují. Já se letos nechal umluvit přáteli, ale jinak jezdím radši na hory jinam," říká Ondřej, třicátník z Prahy, který ve Špindlerově Mlýně lyžoval těsně před Vánocemi.