Špindlerovská radnice zpřísní parkování aut

11:22 , aktualizováno 11:22

Lidé, kteří se letos v zimě vypraví za lyžováním do Špindlerova Mlýna vlastními auty, si budou muset dávat dobrý pozor, kam své vozy odstaví. Špindlerovská radnice se totiž netají tím, že bude špatné parkování v nadcházející zimní sezoně postihovat mnohem přísněji, než v minulých letech. "Letos v zimě se poprvé rozjede nová lanová dráha na Hromovku, která bude mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Motoristé totiž budou moci své automobily odstavit na záchytných parkovištích a odtud se do ski areálu ve Svatém Petru i k dalším sjezdovkám velice snadno dopravit novou lanovkou nebo bezplatným skibusem. Zajíždět do centra tedy bude naprosto zbytečné," vysvětlil špindlerovský starosta Miloslav Plass.