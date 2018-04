Špindl: vysoká kvalita i ceny

Areál v číslech, ceny permanentek, kde se ubytovat

Za kolik lyžovat:

dopolední - 450 Kč

odpolední - 600 Kč

1 den - 750 Kč, 2 dny - 1400 Kč

3 dny - 2000 Kč, 4 dny - 2500 Kč

5 dnů - 2900 Kč, 6 dnů - 3200 Kč

týden - 3400 Kč, sezona - 9000Kč Provozní doba areálu:

8,30-16,00 (na jaře 8,00-16,00) Kdy je otevřeno:

od prvního do posledního sněhu (obvykle to bývá od 24. 11. do 1. 5.) Počet sjezdovek: 11

-- náročnost sjezdovek:

modrá, červená, černá

-- celková délka tratí: 26 km

-- délka nejdelší tratě: 2,9 km Lanovky a vleky:

Celkem 15 ( 10 vleků, jedna dvojsedačková lanovka , trojsedačková lanovka, tři čtyřsedačky)

-- kolik lidí odbaví nejrychlejší lanovka za hodinu: 2400 Úprava sjezdovek:

- umělé zasněžování: ano

-- úprava sjezdovek rolbou: ano Noční lyžování:

ano (Hromovka denně 18-21 hod, Horní Mísečky úterý + čtvrtek 18-21 hod) Jak v místě jezdí autobus:

bezplatné skibusy přibližně každou půlhodinu

Kde zaparkovat:

5 hlavních parkovišť s celkovou kapacitou 1500 vozů

- ceny parkování: zdarma

Speciality areálu:

2 snowparky, 85 km běžeckých stop, pravidelné reklamní a zábavné akce pro veřejnost Za kolik se ubytovat:

- průměrná cena v areálu: nocleh s polopenzí nejlevnější 2250, nejdražší (Silvestr) 8250;

- průměrná cena v okolí areálu: nocleh s polopenzí nejlevnější 500, nejdražší (Silvestr) 6000

Kam vyrazit po lyžování:

Jsou zde 2 akvaparky, rekreační bobová dráha, zábavní centrum, desítky barů a restaurací

Více info: http://www.skiarealspindl.cz/