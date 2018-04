Špindl není jen místo pro přespání. Nabízí i relax

Právě na jaře je čas si zajet do Špindlu jen tak. Ne za sněhem ani za hřebeny hor, ale užít si vzduch a vyzkoušet dle libosti to, co malebné městečko nabízí. Vyrazte třeba jen na víkend a klidně také proto, že ceny za hotely - v nejdražším krkonošském středisku - teď přijatelně poklesly.

Horský hřeben je stále pod sněhem, běžky tu možná ještě využijete, ale krátkou procházku zvládnete i pěšky. Na Špindlerovu boudu vás za 35 korun vyveze jednou za hodinu autobus. Můžete zůstat na oběd, ceny tu nejsou až tak vysokohorské - hotovou svíčkovou pořídíte do stovky. Zpátky do Špindlu můžete zase autobusem anebo se "skulíte" tři kilometry z kopečka. I ve sněhu se ale v dobrých botách dá ujít příjemný okruh, třeba přes Moravskou boudu.







Pohled na Špindlerův Mlýn ze sjezdovky na Svatém Petru, kam se dá vyjet lanovkou



Pohledy z kopců si můžete dopřát i z Medvědína, kam vás ze Špindlu za stovku vyveze sedačková lanovka, anebo ze Svatého Petra - z Plání o dvacet korun levněji.

Kocháte se krajinou, ale děti jen nespokojeně vrčí, protože si ještě nic neužily? Vezměte je do místního Aquaparku. Hodina tu stojí 150 korun (do 150 centimetrů je sleva), mrňousové se vycachtají ve vířivce, větší pendlují mezi třemi tobogány. Hodina plavání je ale zřejmě neutahá, a tak je na čase je vzít na bobovou dráhu (jedna jízda za 80 korun). Hned vedle v lese stojí docela náročná opičí dráha. Počítá se, že ji za 450 korun zvládnete v limitu padesáti minut.



Aquapark ve Špindlerově mlýně



Jestliže vám bez lyží či dlouhých hřebenových tůr stále chybí adrenalin, zastavte se cestou zpátky na hotel v Yellow pointu. Budete si moct vybrat, zda vyzkoušet přemostění přes přehradu po laně údolí Labe (150,-), pohoupat se pod Medvědínem v obří houpačce (250,-) anebo se na čtyřkolkách projet po okolí (1-2 tisíce korun). Nabídka je ještě daleko širší a všechny informace najdete na www.yellow-point.cz.



Opičí dráha dá docela zabrat



Něco si však nechte ještě na druhý den a na večer si raději naplánujte lázně. Snad každý hotel nabízí nějaký bazén nebo vířivku, ale jen v jednom najdete hned tři různé sauny, bazén snad s desítkou nejrůznějších masážních proudů a bublin a ještě si tu můžete dát některou ze sedmi speciálních koupelí.



Bazén s mnoha bublinkami a protiproudy



Nově zrekonstruované relaxační centrum v hotelu Praha v samém centru města nabízí kromě klasické finské sauny i bylinkovou, kde voní heřmánek nebo mateřídouška a do toho seno z místních strání. Kdo musí šetřit srdce a navíc je alergik, cukrovkář či astmatik, ten zvolí nejspíš na Česko poměrně vzácné laconium- nízkoteplotní saunu, v níž je jen okolo 50 stupňů Celsia. A zatímco pánové nejspíš usednou do některé sauny anebo si dají masáž, manželky si mohou dopřát třeba koupel královen starého Egypta (230 Kč) nebo jinou tělu libou proceduru, která využívá u nás poměrně vzácně využívanou luxusní francouzskou kosmetiku Thalgo.



Bylinková sauna s heřmánkem



Takže pokud jste nejeli poprvé po laně, na bobech a znali už jste laconium i bylinky, tady můžete v rukách lazebnice zažít konečně svou premiéru.