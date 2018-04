Špindl, český Svatý Mořic

Lyžování se skipatrolou Stojím s Vaškem Steklým, členem místní skipatroly, na horní stanici Hromovky a chystáme se spustit dolů. Je čtvrtek, včera přišla obleva a je pět stupňů nad nulou. Klasické české lyžování. Špindl přesto praská ve švech. Na Hromovce a pak i na modré ve Svatém Petru musíme jezdit opatrně. "Tento týden přijeli Holanďané, většinou jsou to začátečníci nebo jen mírně pokročilí lyžaři, musíme dávat pozor," říká. Sjezdovka je docela přecpaná a i dole na lanovku se stojí kolem 10 minut. Podobné, možná ještě o něco delší, to je u čtyřsedačky ve Svatém Petru. Zdejší skipatrola nemá pravomoci zastavovat nebo dokonce pokutovat agresivní sjezdaře. Přesto tu má svou roli. "Nejvíc práce máme vždycky ráno, kdy projíždíme tratě, kontrolujeme a staráme se o značení. V průběhu dne pak spíš jen projíždíme středisko, dohlížíme, zda jsou v pořádku bezpečnostní sítě, výjimečně někoho upozorníme, aby dodržoval pravidla. A také pomáháme horské službě," uvádí Václav Steklý, který zde působí už deset let. Přejíždíme do zóny pro náročné lyžaře. Tady je už mnohem méně lidí. "Dobří lyžaři sem teď chodí spíš ráno a dopoledne, kdy ještě trať dobře drží," říká Steklý. Dáváme si závodní červenou, která má opravdu špičkové parametry a není vůbec fádní. Tahle sjezdovka je ikonou mezi českými tratěmi. Měří dva kilometry a má převýšení 450 metrů. Kdysi se tu jezdilo i mistrovství republiky ve sjezdu. Dnes se tu staví maximálně superobří slalom, který má startovací pozici na vysuté dřevěné rampě zaklíněné do lesního porostu. Teď je tu docela volno, můžeme si v některých pasážích trošku zrychlit a ani povrch na to, jaké je teplo a že je už 11 hodin, není ještě špatný. Nakonec přecházíme na širokou černou, kde se dají krásně řezat rychlé carvingové oblouky. Tady je to teď úplně nejvolnější. Jen ta stará dvousedačka vedle černé sjezdovky, která nezpomaluje při nástupu, by už potřebovala výměnu. Vizualizace projektu rekonstrukce areálu Zatím to ale není na pořadu dne, protože Skiareál Špindlerův Mlýn předložil velký projekt na celkové zkvalitnění provozu a propojení většiny zdejších tratí. Lyžařům by tu měla pomoci kabinová lanovka, která by vyjížděla na obě strany (směr Svatý Petr i směr Medvědín) od přehrady, kde by také byl velký parkovací dům. To by jednak pomohlo sjezdařům, aby se snáze dostali do obou hlavních lyžařských oblastí Špindlu, ale také by se tím snížil automobilový provoz ve Špindlu. Jeden z největších projektů novodobého českého lyžování je na začátku schvalovacího procesu a mimo jiné ho musí posvětit i ochranáři.