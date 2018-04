První třída? První leda ve špíně, stěžuje si cestující na British Airways

Známý televizní hlasatel Owen Thomas, který pracuje pro zpravodajské stanice jako BBC, CNN či Bloomberg, si podle vlastních slov našetřil na výlet snů na ostrov Svatá Lucie v Malých Antilách v Karibském moři. Začátek jeho cesty mu však zkazila cesta v první třídě letecké společnosti British Airways. Ceny letenek v první třídě do této destinace přitom začínají na 2 700 librách (98 tisíc korun) na osobu, poznamenal britský list Telegraph.

Půlminutový videozáznam, který muž umístil den po svém letu na YouTube a Twitter, zachycuje skvrny a nečistoty na stěně u sedadla a prach a špínu na zemi pod sedadlem. „Je to úplně špinavé,“ říká ve svém videoklipu. „Tady vidíte skvrny, které se dají seškrábnout nehtem,“ říká. A naštvaně pokračuje: “A když odsunete sedadlo, to teprve začíná ten pravý horor. Tohle je první třída. Tohle je první třída British Airways. Je to nechutné,“ kritizuje muž stav dotyčné první třídy.

Letecká společnost se klientovi omluvila a vydala prohlášení, kde se za nedostatky omluvila. „Kontaktovali jsme našeho zákazníka, abychom se mu omluvili. Velmi nás mrzí, že jsme při této příležitosti nedodrželi náš obvykle vysoký standard,“ uvedl mluvčí společnosti. Zároveň ujistil, že British Airways začaly situaci okamžitě řešit.