Špína Prahy je na světové úrovni

"Bohužel, nemám čím," odvětila dáma.

"Chápu, dojděte si támhle do obchodu, jistě vám dají krabici, s kterou to můžete zvládnout."

A paní šla. Ani slovo protestu.

Praha je lepší než New York

Kdyby bylo v Praze tak čisto jako v New Yorku, řeknete si. Jen to ne! poradí vám Newyorčan. Buďte rádi za to, co máte.

New York je na polooficiálním žebříčku srovnávajícím čistotu v 215 světových městech na 128. místě. To znamená, že je vlastně špinavý. Praha se ve stejném měření americké firmy Mercer Consulting umisťuje s přehledem v první stovce.

Přesto Pražané mají pocit, že jejich město je pořádně špinavé. Není to jen jejich postřeh: když si do internetového vyhledavače Google napíšete "Prague and dirty and city", tedy Praha a špína a město, vyjede vám 1.340.000 odkazů ve stylu "strávili jsme pár nezapomenutelných dnů ve starém, krásném a špinavém městě".

VÍDEŇ

K Vídni - stejně jako k Praze -neodmyslitelně patří fiakry. Zvířata za sebou často zanechávají viditelné stopy nevábného zápachu. V Praze koblížky padají do lapačů, kdežto vídenští radní nařídili svým majitelům koní, aby jejich kopytníci nosili speciální plenky. Zelená, čistá a bezpečná - takovými přívlastky se chlubí rakouská metropole. Ačkoli v některých čtvrtích, zejména na okraji města, bojují podobně jako na pražském Jižním městě se špínou a větší kriminalitou, o centru Vídně, kde se koncentrují nádherné historické památky, lze mluvit v superlativech.

Radní si uvědomují, že tam, kde je špína a nepořádek, přímou úměrou roste i počet deliktů, proto kladou velký důraz na pořádek. Nejen uklizené ulice a zastávky jsou vizitkou města, které je magnetem pro miliony turistů z celého světa. Četné vídeňské parky mají své "šerify", kteří kontrolují dodržování čistoty veřejných prostranství, stanic metra, parkovišť, pěšíc zón, podchodů, dohlížejí na to, aby se dodržovala nařízení na místech určených třeba ke kempinku či na grilování. Zároveň ve městě přibyly nové odpadkové koše či pouliční svítilny. Radnice klade důraz i na "detaily", jakými jsou čisté lavičky či upravené záhony. Velkým úklidem si prošel i zábavní park Prater. PAŘÍŽ

Když na pražském Žižkově vystoupíte z auta, existuje velká pravděpodobnost, že šlápnete do psího výkalu. To samé se mi stalo i na pařížském Montparnassu. Sice šlo o ojedinělý incident, ale naznačuje, že Pařížané nepatří mezi největší milovníky pořádku.

Na chodnících leží nedopalky, pytlíky i zapomenuté listy reklamních letáků. Každý závan větru je poponáší dál a dál. Tak jako v každém velkoměstě. Zvláštní kategorií jsou ale předměstí Paříže, kde žijí přistěhovalci. Nečekejte mostecký Chanov nebo košické sídliště Luník s nepořádkem kolem domů. Tady vás překvapí spousta zeleně a relativní pořádek. Pokud tam zrovna nehoří auta, ulice jsou čisté. Žádná rozbitá okna ani papírky poházené kolem vchodů. Tato sídliště jsou možná i o něco čistější než například pražské Jižní Město. Zato špinavá jsou parkoviště u frekventovaných silnic. Francouzi milují pikniky. Popelnice přetékají odpadky a kolem dřevěných stolků je často "nastláno". A popojít někam mezi stromy do přilehlého lesíku? To raději ani nezkoušejte.



Možná je třeba vzít do ruky koště, ale rozhodně není nutné věšet hlavu. Každý, kdo jezdí po světě (a tím není myšleno jen Rakousko, Finsko či Irsko), ví dobře, že Praha je stejně čistá - a stejně špinavá - jako ostatní srovnatelná evropská města.

Pokud jde o čistotu, lze rozdělit světové metropole do tří skupin: 1) města, kde lidé dbají na čistotu a kde jsou jí posedlé i městské úřady; 2) města, kde lidé na čistotu kašlou, protože spoléhají, že město po nich jejich nepořádek za jejich peníze uklidí; 3) města, kde lidé na čistotu kašlou a městské úřady se snaží je v tom trumfnout.

Kam patří Praha, si odpovězte sami. Určitě to není švýcarské aseptické město, kde by lékaři mohli operovat přímo na chodníku.

Rány holí pro sprejery

Není to ani fanaticky čistotný Singapur, kde lidé, kteří odhazují žvýkačky nebo nedopalky, mohou dostat pár ran ratanovou holí (za papírky je jen pokuta). S tímto poněkud netradičním trestem se musel vyrovnat nezletilý americký narkoman Michael Fay. Ten se svými přáteli v roce 1993 ničil dopravní zařízení a posprejoval přes dvacet aut. Byl dopaden a přes protesty ochránců lidských práv i Billa Clintona odsouzen k šesti, posléze čtyřem ranám ratanovou holí a čtyřem měsícům vězení.

Není to však ani Paříž, kde lidé sice odhazují papíry a bagety na zem všude, kde je napadne, ale pak nastoupí armáda uklízečů, která to zpravidla odklidí.

A nejsou to Atény, kde se před olympiádou v roce 2004 úřady narychlo snažily převychovat lidi, kteří byli líní dojít s košem a sypali je klidně z oken na ulici.

Není to ani Kalkata, kde se občas stírá rozdíl mezi ulicí a smetištěm.

Smůla prince Charlese

Ale Praha má, pokud jde o špínu, dva typické rysy. O tom prvním se kdysi přesvědčil princ Charles a svět oběhla fotka, jak si prohlíží podrážku boty, s níž šlápl do psí hromádky. Situace se v posledních letech zlepšila, ale ať se přihlásí ten, kdo zná na světě město, kde jich je víc.

Druhou odpornou zvláštností jsou ranní řeky klikatých čar na chodnících, které se táhnou od zdí a sdělují každému: tady v noci nějaký pán nedoběhl...

A pak je tady ještě jeden zvláštní rys: co je na chodníku, před naším obchodem, vchodem či výkladem, jako by se nás netýkalo. Naopak v cizině si lidé udržují prostor před svými obchody čistý, protože vědí, že čisté okolí vysílá signál budoucím zákazníkům.

Ostatně, při cestě do Japonska si toho všiml i premiér Jiří Paroubek: "Každý Japonec se stará o to, aby jeho okolí bylo uklizené. Sám jsem zažil, jak jedna paní vyběhla před obchod a pěkně špachtličkou začala seškrabovat odhozenou žvýkačku," řekl tehdy novinářům.

Světovou špičkou je kanadské Calgary

Kam se tedy zahledět pro inspiraci? Podle žebříčku firmy Mercer je nejčistším městem na světa kanadské Calgary, po něm Honolulu, pak Helsinky a Ottava. V první desítce je rovněž americké Minneapolis, japonská Katujama, Kodaň, novozélandský Wellington a Auckland a australský Perth. Kupodivu i brazilská Curitiba.

Různé radnice mívají zajímavé nápady, jak čistotu svých měst vylepšit. V Berlíně třeba zavedli popelnice, které mluví. Poděkují vám za to, že jste nezahodili odpadky na zem. V blízkosti turistických magnetů, jako je Říšský sněm, to udělají i anglicky a francouzsky.

Dvě mouchy na záchodě podle normy

V Pekingu, který mnoho turistů zná jako město páchnoucích veřejných záchodků, zase vymysleli směrnici, že na toaletách jsou povoleny maximálně dvě mouchy.

V hlavním městě Evropy neznají popelnice BRUSEL

V Belgii nesněží, ujišťují obvykle vehementně obyvatelé Bruselu. Když se však z nebe začnou sypat bílé vločky, jako tomu bylo minulý víkend, hlavní město Evropy má vážné problémy. Zatímco v Praze vyrazí ven majitelé domů či profesionální "uklízeči" v oranžových vestičkách, v Bruselu se brodíte polozmrzlou vodou a narážíte na bezradné řidiče, kteří s letními pneumatikami a s obavami v očích kloužou z kopce dolů. Kupodivu v Bruselu nenajdete ani popelnice. Dvakrát týdně se každé ráno v ulicích navrší na okrajích chodníků různobarevné pytle. Během chvíle zmizí. Žlutý pytel je na papír, modrý na lahve či plast a bílý na ostatní odpadky. Z bruselského pohledu je to praktické řešení, úzké domy bez průjezdů neumožňují popelnice skrýt. Ovšem pro "producenty" odpadků jde o poměrně drahou záležitost, jedna role stojí kolem sto padesáti korun. Často se navíc stává, že pytle prasknou a před domem pak leží výstava rozpadajících se nevábných předmětů. Také se nestává tak často jako v Praze, že by tu člověk šlápl do psího výkalu. Zároveň návštěvník rezidenčních čtvrtí málokdy narazí na stojánky se speciálními sáčky. Na první pohled se totiž zdá, že Bruselané raději chovají kočky.

