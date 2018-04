VIDEO: Karbonové superkolo váží 7 kg. S tím se vyhrává Tour de France

"Největším trendem nebo technologickým hitem dneška je v silničních kolech karbon," říká Petr Benčík, trojnásobný mistr republiky v silničním závodě, dnes šéf obchodu BenčíkProCycle, který zastupuje v Česku značku Colnago. Z karbonu je cca 90 procent moderní silničky. Hliníkové rámy představují menšinu produkce, titanové se už vyrábějí jen v malých sériích.

Karbon splňuje prakticky všechny požadavky pro moderní závodní kolo. Je lehký a vysoce pevný, zároveň při dodržení určité technologie i dostatečně tlumí nárazy, což se žádá například u zadní stavby rámu.

Dnešní špičkový stroj (v našem případě model Colnago CF8 v úpravě Ferrari, tedy jen jiná modifikace kola, na kterém jezdí tým Europcar s Thomasem Voecklerem) má samozřejmě celokarbonový rám. Z karbonu je zároveň vidlice, berany integrované s představcem, sedlovka a část sedla, ale také kola, dráty (jsou integrovány do ráfků) a stejně tak náby. Karbonový je třeba i držák bidonu na vodu.

Z kovu tak zůstal už jen šlapací střed a komponenty náchylné na tah: vodítka přesmykače, přehazovačky, řetěz, pastorky a třeba části brzd nebo pedály, které mají titanovou osu. Kolo díky tomu váží asi 6,8 kilogramu. Jen pro porovnání, tím je téměř dvakrát lehčí než obyčejné horské kolo.

Colnago a Ferrari Colnago bylo vůbec prvním výrobcem kol, který přinesl před 23 lety karbonový rám. Starý pan Ernesto Colnago se dobře znal s Enzem Ferrarim a díky jejich přátelství mohl využít karbon, který se používal při výrobě závodních monopostů F1. Už v roce 1989 tak vzniklo první kolo (samozřejmě Colnago) s monoqokovým karbonovým rámem. Bez těchto kontaktů by se asi výroba karbonových rámů zpozdila o mnoho a mnoho let. Karbon byl totiž tehdy velmi drahý.

Za pozornost u colnaga stojí technologie výroby rámu, kde se jednotlivé karbonové trubky vsazují a vlepují do takzvaných karbonových mufen, čímž se zvyšuje celková pevnost. Podobné je to i s oběma koly, která mají karbonové dráty integrovány jak do karbonové náby, tak do ráfku. Docílí se tím velké pevnosti a lehkosti a zejména to ulehčí jezdci jízdu při nástupech v kopcích.

Většina závodních kol pro profipeloton má dnes už také elektronické řazení, čímž odpadá jakékoli štelování lanek a bovdenů. U colnaga je navíc baterie speciálně integrována do sedlovky.

Zajímavostí jsou rovněž brzdy pro kompozitová kola. Špalíky nemohou být z gumy, ale vyrábějí se z různých směsí korku.

A cena kola, které jsme rozebírali? Držte se! Závratných 356 000 korun. V tomto případě se platí nejen za speciální materiály a technologie, ale pochopitelně i za spojení značek Colnago a Ferrari. A také za to, že se jedná o limitovanou edici, v níž bylo vyrobeno pouhých 200 kol. Je to prostě imageová záležitost. Ceny kol profíků na Tour de France stojí přibližně o 100 000 méně.