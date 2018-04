Špičák, lyžařská jednička české Šumavy

* Areál v číslech, ceny permanentek, tipy, kde se ubytovat Za kolik na lyže Bodové jízdenky – dospělí/děti

30 bodů 360 Kč/210 Kč

120 bodů 1440 Kč/840 Kč

180 bodů 2160 Kč/1260 Kč

Jedna jízda – lanovka: 5 bodů, Zalomený: 3 body, Lubák: 2 body Časové jízdenky dospělí (hl./vedl. sezona)

1/2denní 350 Kč/280 Kč

1denní 470 Kč/380 Kč

2denní 800 Kč/640 Kč

6denní 2110 Kč/1710 Kč – děti 6–12 let (hl./vedl. sezona)

1/2denní 240 Kč/190 Kč

1denní 300 Kč/240 Kč

2denní 510 Kč/410 Kč

6denní 1350 Kč/1180 Kč Provozní doba areálu 8.30–16.00

Hl. sezona: 16. 12.–11. 3. 2007

Vedlejší sezona 15. 11.–15. 12. a 12. 3. 2007–15. 4. 2007 Další možnosti slev Děti do 6 let – 80 % z dětské ceny

Senioři 61–70 let – 20 % z dospělé ceny

Senioři 71 a starší – 80 % z ceny

Skupinové slevy pro školní kurzy (10–20 %) Počet sjezdovek: 10 – náročnost sjezdovek: 5 zelených, 2 modré, 2 červené, 1 černá

– celková délka tratí: 8,4 km

– délka nejdelší tratě: 1805 m

– umělé zasněžování: ano u 80 % sjezdovek

– úprava tratí rolbou: ano Kam po lyžování zkuste snowtubing, jízdu na gumových kruzích Počet lanovek a vleků: 9 – typy dopravních zařízení: 1 lanovka, 8 vleků, z toho 1 dětský provazový

– kolik lidí odbaví nejrychlejší lanovka za hodinu: čtyřsedačka 2400 os./h

– celková přepravní kapacita areálu: 5500 os./h Kde se ubytovat – v areálu: chata Hanička, chata Blaženka: cca 220 Kč/os./noc

– v okolí areálu: ubytování v Železné Rudě: cca 300 Kč/os./noc bez stravování Jak se tam dostat Vedle automobilu můžete zkusit cestovat i vlakem. Cesta z Plzně přes Klatovy trvá 2 až 2,5 hodiny, zastávka Špičák je 300 m od spodní stanice lanovky (spojení zhruba šestkrát denně). Speciality areálu – Quiksilver Snowpark: bedna velká (6 x 1 m), bedna malá (4 x 0,5 m), rovné zábradlí, malé rainbow, A-Rail, lámačka, velké rainbow, vlnovka, zábradlí rovné (speed rail), céčko bedna – servis a půjčovna vybavení (u dolní stanice lanovky) Večerní lyžování 18.30 až 21.00 Více informací na: www.spicak.cz