Šperky Goethovy milenky výjimečně vystavuje muzeum v Mostě

Výstava "Ulrika von Levetzow, Klebelsbergové a český granát" byla zahájena v úterý, originály Ulričiných šperků na ní však budou k vidění jen do neděle, pak opět poputují do trezoru.

Expozice přináší i množství dalších krásných šperkařských prací z granátky rodu Klebelsbergů, kterým patřilo třebívlické panství v severních Čechách, na němž se drahé kameny těžily. "Souprava je jedinečná svou uceleností, vytříbenou technikou zpracování a samozřejmě použitím 496 českých granátů velikosti, jaká již dnes neexistuje," upozornila Libuše Pokorná, ředitelka muzea.

Tradiční legenda zcela mylně říká, že dva náramky, náhrdelník, náušnice, prsten a sponu k pásku dostala sedmnáctiletá Ulrika od svého ctitele, tehdy dvaasedmdesátiletého básníka Goetha. Soubor byl ale ve skutečnosti dědictvím po matce. Pro ni ho postupně během prvních desetiletí 19. století nechal vyrobit František z Klebelsberga.

"Tato kolekce je jedna z nejpopulárnějších věcí, které v muzeu máme. Ptají se na ni téměř všichni návštěvníci, protože v expozici jsou jen fotokopie, originál je v trezoru nebo putuje po světových šperkařských výstavách," uvedla Pokorná.

Pracovnice muzea Alena Kvapilová instaluje šperky z pozůstalosti baronky Ulriky von Levetzow

Vzhledem k jedinečnosti exponátu bude moci během jeho vystavení do sálu, kde se nachází, maximálně pět návštěvníků. Vše samozřejmě neustále sledují kamery a fungují i další bezpečnostní opatření. Muzeum je otevřené od úterý do pátku od 9 do 17 hodin, o víkendu od 13 do 17 hodin. Ulričiny šperky budou k vidění sice jen do neděle, celá výstava ale potrvá až do konce roku.

"Jde o část velké expozice českého granátu, kterou připravilo Národní muzeum. Jelikož si letošní rok připomínáme 110. výročí úmrtí Ulriky, doplnili jsme ji ještě o nové poznatky z jejího života," doplnila Alena Kvapilová z mosteckého muzea.

