Speleologové chtějí zpřístupnit Královu jeskyni

12:19 , aktualizováno 12:19

O trvalé zpřístupnění Královy jeskyně u Tišnova na Brněnsku usilují speleologové společně s radnicí. Jeskyni si zájemci mohou zatím prohlédnout jen dvakrát do roka. "Zatím se pracuje na projektu. Zpřístupnění si vyžádá dva milióny korun, přičemž radnice je připravena speleologům finančně pomoci," řekl starosta Tišnova Petr Fruhwirt. Vápencová Králova jeskyně se nachází v kopci Květnice. O jejím zpřístupnění se začalo mluvit poté, co počátkem roku získala tišnovská radnice do užívání pozemky na Květnici. "Zpřístupnění jeskyně pomůže rozvoji turistiky v Tišnově, proto projekt podporujeme," uvedl starosta.